JAL¡¢¹ñÆâÀþ¿·±¿ÄÂ¡ÖJAL¥«¡¼¥É¥¹¥«¥¤¥á¥¤¥È¡×¤ò¤¤ç¤¦¤«¤éÄó¶¡³«»Ï¡¡Á´Ï©Àþ4,950±ß¤Î¥»¡¼¥ë¤â
ÆüËÜ¹Ò¶õ¡ÊJAL¡Ë¤Ï¡¢¹ñÆâÀþ¿·±¿ÄÂ¡ÖJAL¥«¡¼¥É¥¹¥«¥¤¥á¥¤¥È¡×¤ò¿·Àß¤·¡¢2·î1ÆüÍ½Ìó¡¦Åë¾èÊ¬¤«¤éÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡ÖJAL¥«¡¼¥É¥¹¥«¥¤¥á¥¤¥È¡×¤ÏËþ18ºÐ°Ê¾å25ºÐ°Ê²¼¤ÎJAL¥«¡¼¥É²ñ°÷¸ÂÄê¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë±¿ÄÂ¤Ç¡¢Åë¾èÆü¤Î¸áÁ°0»þ¤«¤éÍ½Ìó¤¬¤Ç¤¤ë¡£
³«»Ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡Ö¥¹¥«¥¤¥á¥¤¥È¥»¡¼¥ë¡×¤ò2·î1Æü¤«¤é3·î29Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£ÊÒÆ»±¿ÄÂ¤ò¡ÖJAL¥«¡¼¥É¥¹¥«¥¤¥á¥¤¥È¡×¤ÏÁ´Ï©Àþ°ìÎ§4,950±ß¡¢¡Ö¥¹¥«¥¤¥á¥¤¥È¡×¤Ï5,940±ß¤«¤é¤ËÀßÄê¤¹¤ë¡£ÀÇ¹þ¤ß¡¢Î¹µÒ»ÜÀß»ÈÍÑÎÁ¤ò½ü¤¯¡£