日本各地から選りすぐったいちごをパフェで堪能。「資生堂パーラー 銀座本店サロン・ド・カフェ」の3月限定メニュー
「資生堂パーラー 銀座本店サロン・ド・カフェ」では、季節に合わせておいしいいちごの品種を厳選し、こだわりのいちごを使ったパフェやデザートを展開中。
3月に楽しめるのは宮崎県産「おおきみ」や静岡県産「初恋の香り」、和歌山県産「まりひめ」を使ったパフェ。旬を迎えたいちごのおいしさとともに、至福の時間を過ごして。
◆3月のおすすめパフェ
宮崎県産「おおきみ」のストロベリーパフェ
「おおきみ」は、大粒で色が艶やかな酸味の少ないいちご。甘さが引き立つ綿菓子のようなきめ細かな食感が特長。
DATA
期間：2026/3/1（日）〜3/31（火）
料金：2,800円 ※税込
静岡県産「初恋の香り」のスペシャルストロベリーパフェ
いちごの常識をくつがえす白さが特長。熟すと淡いピンクに染まり、その姿を「初恋で頬を染める様子」に重ねて名付けられた。酸味が少なくまろやかな食味のいちごで、さわやかな甘い香りが楽しめる。
DATA
期間：2026/3/1（日）〜3/31（火）
料金：3,500円 ※税込
和歌山県産「まりひめ」のプレミアムストロベリーパフェ
平安時代より姫君たちに愛され、伝承されてきた和歌山県の民芸品「紀州てまり」のように美しく、という願いを込めて名付けられたオリジナル品種「まりひめ」を使用。大粒で甘く、心地よい香りが口いっぱいに広がる。
DATA
期間：2026/3/1（日）〜3/31（火）
料金：3,900円 ※税込
◆3月のおすすめデザート
旬の国産柑橘とショコラのサヴァラン 日向夏のシャーベットを添えて
ほろ苦いショコラのサヴァランに、オレンジ香るマスカルポーネのクリームや、日向夏のコンフィチュールを合わせた一皿。ジューシーなサヴァランと、さっぱりとした日向夏シャーベットを楽しんで。
DATA
期間：2026/3/1（日）〜3/31（火）
※カップサービス付き。コーヒー、紅茶、ハーブティーの中からお選びください
料金：2,700円 ※税込
和歌山県産苺「まりひめ」とピスタチオのお皿で楽しむフレジエ
「和歌山県産苺“まりひめ”とピスタチオのお皿で楽しむフレジエ “まりひめ”で作ったアイスクリームとともに」は、ふんわりとやわらかなピスタチオ生地のスポンジに、なめらかなカスタードクリームを丁寧にサンド。さらに、甘い香りが特長の和歌山県産いちご「まりひめ」を飾り、華やかな印象のケーキに仕上げている。
DATA
期間：2026/3/1（日）〜3/31（火）
※カップサービス付き。コーヒー、紅茶、ハーブティーの中からお選びください
料金：2,700円 ※税込
