¡Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Û¡Ö¥Ù¥Ó¡¼¥Ï¥ê¡¼ÁíÊÁ¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¡×
¡¡º£½µ¤Ï¡Ö¥Ù¥Ó¡¼¥Ï¥ê¡¼ÁíÊÁ¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¡×¡ÊÀÇ¹þ¤ß1,800±ß¡Ë¤ò3¿Í¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ù¥Ó¡¼¥Ï¥ê¡¼¤¬ÁíÊÁ¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¡ªÈ©¿¨¤ê¤ÎÎÉ¤¤ÌÊ100¡ó¤ÎÀ÷ÎÁ¥×¥ê¥ó¥È¡ª½÷À¤ä¤ª»ÒÍÍ¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ª
¡¡±þÊç¤ÎÄùÀÚ¤Ï2·î7Æü¤ÎÀµ¸á¤Ç¤¹¡£±þÊç¤Ï¤ª°ì¿Í¤µ¤Þ°ì²ó¤Þ¤Ç¡£Æó²óÌÜ°Ê¹ß¤Î±þÊç¤ÏÌµ¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£È¯É½¤ÏÈ¯Á÷¤ò¤â¤Ã¤ÆÂå¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¡¡3·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ëºò¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤òÂà¤¤¤¿ÏÂÅÄµ£Åê¼ê¤Î°úÂàµÇ°»î¹ç¤ò¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬¡ÊËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥ºÀï¡Ë¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÏÂÅÄÅê¼ê¤Î¸ùÀÓ¤ò»¾¤¨¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤Ë´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢ÅöÆü¤ÎÆþ¾ì¼ÔÁ´°÷¤Ë¡ÖÏÂÅÄÅê¼ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æþ¤ê¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¡×¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢»î¹ç½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢ÏÂÅÄÅê¼ê¤Î±þ±ç¥°¥Ã¥º¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Æ¡¢ÇØÈÖ¹æ¡Ö21¡×¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÏÂÅÄÅê¼ê¤ËÇ®¤¤À¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£