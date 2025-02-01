¿ÎÆ£¤ê¤µ¡ßÊ¡ÅçÍµÆó¼Ì¿¿Å¸¡§ÆÈÇò¡¡
¥°¥é¥Ó¥¢¥â¥Ç¥ë¤Î¿ÎÆ£¤ê¤µ¤µ¤ó¤È¼Ì¿¿²È¤ÎÊ¡ÅçÍµÆó¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¼Ì¿¿Å¸¡ÖÆÈÇò¡×¤¬¡¢2·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é2·î16Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î3Æü´Ö¡¢AtelierY -¸¶½É-¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¿ÎÆ£¤µ¤ó¤Ï»£±Æ²ñ¤ä¼Ì¿¿½¸À½ºî¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¡£²áµî¤Ë¤Ï¡¢Ê¡Åç»á¤¬¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ë¥»¥ß¥Êー¤Ç¥â¥Ç¥ë¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
»£±ÆÃæ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤³¤È¤òÆÈ¤ê¸À¤Î¤è¤¦¤ËÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¹Í¤¨¡¢¶õ´Ö¤òÉº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡ÖÆÈÇò¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¼Ì¿¿Å¸¤Ïº£²ó¤¬½é¤À¤È¤¤¤¦¡£
¿ÎÆ£¤µ¤ó¤Ï³«ºÅÃæ¤Î3Æü´Ö¤È¤âºßÏ¤¹¤ëÍ½Äê¡£
²ñ¾ì
AtelierY -¸¶½É-
³«ºÅ´ü´Ö
2025Ç¯2·î14Æü¡Ê¶â¡Ë～2·î16Æü¡ÊÆü¡Ë
³«ºÅ»þ´Ö
Ê¿Æü¡§15»þ00Ê¬～20»þ00Ê¬
ÅÚÆü½Ë¡§11»þ00Ê¬～20»þ00Ê¬
Æþ¾ìÎÁ
ÌµÎÁ
¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¿ÎÆ£¤ê¤µ
¥°¥é¥Ó¥¢¥â¥Ç¥ë¡£
¹ü³ÊÈþ¤äÉ½¸½ÎÏ¤ò³è¤«¤·¤¿»£±Æ¤¬ÆÃÄ§¡£
Ê¡ÅçÍµÆó
Ä¹Ìî¸©½Ð¿È¡£
¼Ì¿¿²È¤Î¾åÌîÍ¦»á¤Ë»Õ»ö¤·1997Ç¯ÆÈÎ©¡£
2003Ç¯ ¤Ë¼Ì¿¿»öÌ³½ê¥Ïー¥Ù¥¹¥È¥¿¥¤¥à¤òÀßÎ©¡£
½÷À¤ò¼çÂê¤È¤·¤¿»£±Æ ¤òÆÀ°Õ¤È¤·¡¢¾¦¶È»£±Æ¤ä»¨»ï¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤ÎÇÞÂÎ¤Ë¤Æ³èÌö¡£
¤½¤Î»£±Æ¼êË¡¤ÏÂ¿´ô¤ËµÚ¤Ö¡£
¼Ì¿¿¥®¥ã¥é¥êー¡ÖAtelier Y¡×¤ò¸¶½É¤Ç±¿±Ä¤·¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë¼Ì¿¿Å¸¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£