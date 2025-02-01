¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÇÂç¥±¥¬¤ÎÀ¶¿åÍü¼Ó¡¡£Ó£Î£Ó¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤Îà½éÁö¤êáÊó¹ð
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡¼¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó£Ä£ÆÀ¶¿åÍü¼Ó¡Ê£²£¸¡Ë¤¬¡¢Éüµ¢¤Ø¸þ¤±¤Æ½çÄ´¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡À¶¿å¤Ïºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î£±¼¡¥ê¡¼¥°½éÀï¥¹¥Ú¥¤¥óÀï¤Ç¸åÈ¾ÅÓÃæ¤Ë±¦¥Ò¥¶¤òÉé½ý¤·¤ÆÎ¥Ã¦¡£¤½¤Î¸å¡¢£¹·î¤Ë½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤«¤é±¦É¨Á°½½»úð×ÂÓÃÇÎö¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¼ê½Ñ¤¬À®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡¢Ä¹´üÎ¥Ã¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬£±¤Ä£±¤Ä¾Ç¤é¤º¿Ê¤á¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Éüµ¢¤Ø¸þ¤±¤ÆÃÏÆ»¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç£±·î£³£±Æü¤ò¡Ö²ø²æ¤·¤Æ°ÊÍè½é¤á¤Æ¥°¥é¥ó¥É¤ÇÁö¤Ã¤¿Æü¡×¤È¤·¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Î¸ø¼°£Ó£Î£Ó¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ëÀ¶¿å¤¬ÅÐ¾ì¡£¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Éüµ¢¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¿·¤¿¤ÊÃÊ³¬¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£¥¯¥é¥Ö¤«¤éÁ´¼£¤ÎÈ¯É½¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢±¦É¨Á°½½»úð×ÂÓÃÇÎö¤È¤¤¤¦¿ÇÃÇ¤«¤éÉüµ¢¤Þ¤Ç¤¢¤È¿ô¤«·î¤Ï¤«¤«¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£