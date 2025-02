東京ディズニーランドにある7つのテーマランドのひとつ「トゥモローランド」内の「パン・ギャラクティック・ピザ・ポート」

宇宙でいちばんのピザが楽しめるカウンターサービスのレストランです。

今回は、そんな「パン・ギャラクティック・ピザ・ポート」のグランドメニューを紹介していきます☆

東京ディズニーランド「パン・ギャラクティック・ピザ・ポート」2024年冬-2025年早春 グランドメニューまとめ

場所:東京ディズニーランド/トゥモローランド

サービスタイプ:カウンターサービス

座席数:約630席

東京ディズニーランドの「トゥモローランド」内にある「パン・ギャラクティック・ピザ・ポート」は、太陽系第1号店のピザレストラン。

座席数約630席、テラスも併設された広々とした店内では、マネージャーのトニー・ソラローニが操作する、全自動ピザ製造マシンPZ-5000が稼働しています。

好きな料理を選びセルフオーダーで会計後、カウンターで受け取るカウンターサービスタイプのレストランです。

そんな「パン・ギャラクティック・ピザ・ポート」のグランドメニューを紹介していきます☆

ピザ

「パン・ギャラクティック・ピザ・ポート」で楽しめる焼きたてのピザメニュー。

ピザメニューはプラス340円でセットのソフトドリンクをキャラメルチーズホイップティーに変えることができます。

チキンとトマトのカルツォーネ

価格:【単品】620円、【ソフトドリンクセット】900円

ピザ生地の中にチキンとトマトのフィリングがたっぷり入った「チキンとトマトのカルツォーネ」

トマトとチキンの組み合わせが絶妙!

「パン・ギャラクティック・ピザ・ポート」について記されたパッケージもポイントです。

ソフトサラミソーセージのピザ

価格:【単品】740円、【ソフトドリンクセット】1,020円

切れ目入りで食べやすい「ソフトサラミソーセージのピザ」

星型のトッピングやたっぷりのチーズがのせられた彩り鮮やかな王道ピザはみんなでシェアするのもオススメです☆

サイド

メインのピザと合わせて楽しみたいサイドメニュー。

カップサラダ

価格:360円

ミニトマトやパプリカ、コーン、ブロッコリー、レタスなどの野菜がたっぷりと入った「カップサラダ」

ディズニーキャラクターデザインのカップで提供されます。

デザート

カフェタイムや食後のデザートにぴったりなスイーツも揃っています。

リトルグリーンまん

価格:1カップ400円

パークの定番人気メニュー「リトルグリーンまん」

ディズニー&ピクサー映画『トイ・ストーリー』に登場する「リトル・グリーン・メン」を表現したもっちり食感のおまんじゅうです!

リトルグリーンまん9(ナイン)

価格:1カップ1,100円

販売期間:2024年12月26日 〜 2025年3月31日

「リトルグリーンまん」が9個入った「リトルグリーンまん9(ナイン)」

カップにあふれるほどの「リトルグリーンまん」がインパクト抜群◎

みんなでシェアするのにぴったりのメニューです。

フォンダンショコラ

価格:600円

販売期間:2024年12月26日 〜 2025年3月31日

「ミニーマウス」をイメージした「フォンダンショコラ」

コロンとしたフォルムが可愛く、上部には「ミニーマウス」のドット柄のリボンのチョコレートをトッピング☆

ベリーのソースとクリームを添えて提供されます。

ソフトドリンク

コーヒー 360円ウーロン茶 360円紅茶 360円アイスコーヒー 360円アイスウーロン茶 360円コカ・コーラ 360円オレンジドリンク 360円午後の紅茶 アップルティーソーダ 360円ミルク(紙パック)190円

「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」スペシャルメニュー

提供期間:2025年1月14日 〜 2025年3月31日

2025年1月15日(水)から2025年3月16日(日)までの期間、東京ディズニーランドで開催中のスペシャルイベント“ディズニー・パルパルーザ”第3弾「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」

「パン・ギャラクティック・ピザ・ポート」でも、「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」にちなんだスペシャルメニューが登場しています!

キャラメルチーズホイップティー(アップル)

価格:700円

キャラメル香るホットティー「キャラメルチーズホイップティー(アップル)」

チーズホイップを混ぜると、ミルキーなコクが広がります。

ドライアップルの食感もポイント☆

「キャラメルチーズホイップティー(アップル)」にプラス600円で、スーベニアコースターを付けることができます。

キャンディー形のスーベニアコースターは、「ヴァネロペ」を中心にスイーツや、「ミッキーマウス」たちが描かれた賑やかなデザインになっています。

※スーベニアを付けたメニューは1回の会計でひとり1つまでオーダーできます。

※スーベニア単品で購入することはできません。

ストロベリームース

価格:550円

いちごでいっぱいのスウィーツ「ストロベリームース」

カラフルなチョコスプレーが見た目にも食感にも、楽しいアクセントになっています。

また、プラス1,200円でスーベニアカップを付けることも可能◎

スーベニアカップには、「ヴァネロペ」と「ミッキーマウス」をはじめとするディズニーの仲間たちの姿が描かれています!

※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり1つまでオーダーできます。

ラズベリーホイップサンド

価格:550円

ラズベリーのホイップとジャムを、チーズ風味の生地でサンドした「ラズベリーホイップサンド」

カラフルなチョコスプレーとマシュマロで、ポップなスウィーツの世界を表現☆

プラス1,200円でスーベニアプレートを付けることもできます。

スーベニアプレートはパステルカラーがキュートな四角い形で、「ヴァネロペ」や「ミッキーマウス」、「ミニーマウス」、「ドナルドダック」、「デイジーダック」の姿が描かれています。

※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり1つまでオーダーできます。

熱々のピザやカルツォーネからスイーツまで楽しめるレストラン。

東京ディズニーランド「パン・ギャラクティック・ピザ・ポート」グランドメニューの紹介でした!

