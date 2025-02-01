セガプライズ TVアニメ「SPY×FAMILY」　Luminasta（アーニャ・フォージャー＆ボンド・フォージャー）〜mission extend〜1

写真拡大 (全6枚)

ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズを多数展開するセガプライズ。

今回は2025年1月30日より順次、全国のゲームセンターなどに登場するTVアニメ「SPY×FAMILY」　Luminasta（アーニャ・フォージャー＆ボンド・フォージャー）〜mission extend〜を紹介します！

 

セガプライズ TVアニメ「SPY×FAMILY」　Luminasta（アーニャ・フォージャー＆ボンド・フォージャー）〜mission extend〜

 

 

登場時期：2025年1月30日より順次

サイズ：全長約16×16cm

投入店舗：全国のゲームセンターなど

 

TVアニメ『SPY×FAMILY』より、颯爽と町中を駆ける「アーニャ・フォージャー」と「ボンド・フォージャー」の姿を“Luminasta（ルミナスタ）”で立体化！

 

 

アニメのワンシーンを思わせる動きのあるフィギュアがラインナップされます。

 

 

衣装の捌きやポージング、彩色でリアルに表現。

颯爽と走る様子を砂埃で再現するなど、躍動感にあふれています。

 

 

緊迫感を感じられる「アーニャ・フォージャー」の表情にも注目です。

 

 

石畳の台座造形が付いた豪華仕様なのも嬉しいポイント。

360度どこからみても、細部のデザインまでこだわったフィギュアです☆

 

「アーニャ・フォージャー」と「ボンド・フォージャー」の躍動感のあるフィギュア！

セガプライズのTVアニメ「SPY×FAMILY」　Luminasta（アーニャ・フォージャー＆ボンド・フォージャー）〜mission extend〜は、2025年1月30日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 颯爽と駆けるアーニャとボンドのフィギュア！セガプライズ TVアニメ「SPY×FAMILY」　Luminasta appeared first on Dtimes.