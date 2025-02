ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズを多数展開するセガプライズ。

今回は2025年1月30日より順次、全国のゲームセンターなどに登場するTVアニメ「SPY×FAMILY」 Luminasta(アーニャ・フォージャー&ボンド・フォージャー)〜mission extend〜を紹介します!

セガプライズ TVアニメ「SPY×FAMILY」 Luminasta(アーニャ・フォージャー&ボンド・フォージャー)〜mission extend〜

登場時期:2025年1月30日より順次

サイズ:全長約16×16cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

TVアニメ『SPY×FAMILY』より、颯爽と町中を駆ける「アーニャ・フォージャー」と「ボンド・フォージャー」の姿を“Luminasta(ルミナスタ)”で立体化!

アニメのワンシーンを思わせる動きのあるフィギュアがラインナップされます。

衣装の捌きやポージング、彩色でリアルに表現。

颯爽と走る様子を砂埃で再現するなど、躍動感にあふれています。

緊迫感を感じられる「アーニャ・フォージャー」の表情にも注目です。

石畳の台座造形が付いた豪華仕様なのも嬉しいポイント。

360度どこからみても、細部のデザインまでこだわったフィギュアです☆

「アーニャ・フォージャー」と「ボンド・フォージャー」の躍動感のあるフィギュア!

セガプライズのTVアニメ「SPY×FAMILY」 Luminasta(アーニャ・フォージャー&ボンド・フォージャー)〜mission extend〜は、2025年1月30日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

