颯爽と駆けるアーニャとボンドのフィギュア！セガプライズ TVアニメ「SPY×FAMILY」 Luminasta
ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズを多数展開するセガプライズ。
今回は2025年1月30日より順次、全国のゲームセンターなどに登場するTVアニメ「SPY×FAMILY」 Luminasta（アーニャ・フォージャー＆ボンド・フォージャー）〜mission extend〜を紹介します！
セガプライズ TVアニメ「SPY×FAMILY」 Luminasta（アーニャ・フォージャー＆ボンド・フォージャー）〜mission extend〜
登場時期：2025年1月30日より順次
サイズ：全長約16×16cm
投入店舗：全国のゲームセンターなど
TVアニメ『SPY×FAMILY』より、颯爽と町中を駆ける「アーニャ・フォージャー」と「ボンド・フォージャー」の姿を“Luminasta（ルミナスタ）”で立体化！
アニメのワンシーンを思わせる動きのあるフィギュアがラインナップされます。
衣装の捌きやポージング、彩色でリアルに表現。
颯爽と走る様子を砂埃で再現するなど、躍動感にあふれています。
緊迫感を感じられる「アーニャ・フォージャー」の表情にも注目です。
石畳の台座造形が付いた豪華仕様なのも嬉しいポイント。
360度どこからみても、細部のデザインまでこだわったフィギュアです☆
「アーニャ・フォージャー」と「ボンド・フォージャー」の躍動感のあるフィギュア！
セガプライズのTVアニメ「SPY×FAMILY」 Luminasta（アーニャ・フォージャー＆ボンド・フォージャー）〜mission extend〜は、2025年1月30日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 颯爽と駆けるアーニャとボンドのフィギュア！セガプライズ TVアニメ「SPY×FAMILY」 Luminasta appeared first on Dtimes.