µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾Âç¤Ï²þÎÉ¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¼ê±þ¤¨¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤â´¶³Ð¤âÂç¤¤¯°ã¤¦¡×¡¡µ×ÊÝ¥³¡¼¥Á¤È¡È1»þ´ÖÄ¶¡É¤Î¸ÄÊÌÎý½¬¡¡ËþÂ¤²¤Ê¾Ð´é¡ÖÈè¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤¬1Æü¡¢¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¡£±«¤¬¹ß¤ëÃæ¡¢²°ÆâÎý½¬¾ì¤Ç´À¤òÎ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Îý½¬¤ò½ª¤¨¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¨¤¿ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤Ï¡ÖÈè¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¾Ð´é¡£¡Ö¼ê±þ¤¨¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¤¤¤¤°ìÆü¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥¥ã¥ó¥×½éÆü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ïµ×ÊÝ¹¯À¸½ä²óÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤È¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¤ÇÎý½¬¤ò¼Â»Ü¡£¥Õ¥©¡¼¥à¤Î³ÎÇ§¤Ê¤É¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÎý½¬¤ÏÄ¹»þ´Ö¤Ë¤ª¤è¤Ó¡¢µ¼Ô¤«¤é¡Ö1»þ´Ö°Ê¾å¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¡Ä¡×¤È¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÅÄÃæÅê¼ê¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡©¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¡£µ×ÊÝ¥³¡¼¥Á¤È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤«ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤ÍÎý½¬Êý¿Ë¤ò¤¹¤ê¤¢¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢º£¸å¤â¸ÄÊÌ¤ÇÎý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ïµ×ÊÝ¥³¡¼¥Á¤«¤é¤Ï¸ª¤ä¹ø¤Ë¼ê¤ò¤¢¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¥Õ¥©¡¼¥à¤Î³ÎÇ§¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÅÄÃæÅê¼ê¡£¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤âÊÑ¤ï¤ë¤À¤í¤¦¤·´¶³Ð¤âÂç¤¤¯°ã¤¦¡×¤ÈÊÑ²½¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀÎ¤ÏÂ¿Ê¬¼«Á³¤È¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤¬¤É¤ó¤É¤ó¾¯¤·¤º¤ÄÊø¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æº£Âç¤¤Ê¥Ö¥ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¡¢´¶³Ð¤Ï¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï´¶¤¸¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢¤¦¤Þ¤¯Åê¤²¤é¤ì¤¿»þ¤Î´¶³Ð¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£