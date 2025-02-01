À¤³¦¤ò¿¶¤ê²ó¤¹¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ËÀÐÇËÁíÍý¤Ï¤É¤¦Î×¤à¡¡¡Ö¤ª¤â¤Á¤ã¤òÇã¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×Ç÷¤ëÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¡ÖËÉ±ÒÈñ¡×Ç÷¤é¤ì¤ë¿´ÇÛ¤Ï¡©¡Ú¹ñ²ñ¥È¡¼¥¯¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥¤¥ó¡Û
Ç÷¤ë¡ÖÀÐÇË¡¦¥È¥é¥ó¥×²ñÃÌ¡×¤Ë¡Ö¡ØËÉ±ÒÈñ¡Ù¤Ï¤ª¤â¤Á¤ã¤òÇã¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¤Ê¤É°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸«¤»¡¢Äù¤áÀÚ¤ê¶á¤Å¤¯ÌîÅÞ¤È¤Î¡ÖÍ½»»°Æ½¤Àµ¶¨µÄ¡×¤â¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÇ¸å¤ÏÅÞ¼óÆ±»Î¤â¤¢¤ë¤µ¡×¤È¼«¤é¾è¤ê½Ð¤¹¹½¤¨¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£ÏÃ¤Ï¡ÖÀÐ´Ý¿·ÅÞ¡×¡ÖÁíÍý¸øÅ¡¤Î¤ª²½¤±¡×¡Ö40¥¥í¤ÎÂçÁêËÐ¡¦ÁíÍýÂç¿ÃÇÕ¤ÎÈëÏÃ¡×¤Þ¤Ç¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë¸ì¤ëÀÐÇËÁíÍý¤Î¡Öµ®½Å±ÇÁü¡×¤òÀ§Èó¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÊ¹¤¼ê¡§TBS¥Æ¥ì¥ÓÀ¯¼£Ã´Åö²òÀâ°Ñ°÷¡¡ÀÐÄÍÇîµ×¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡ÛÀÐÇËÀ¯¸¢¡Ö3¤Ä¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¡×
½Å¤µ40¥¥í¤ÎŽ¢ÁíÍýÂç¿ÃÇÕŽ£Ã´¤®¡Ä¡¡ÂçÁêËÐ¡¦½é¾ì½ê¤Ç¹ñµ»´Û¤Ë¡È¤É¤è¤á¤¡É
¡¼¡¼ÂçÁêËÐ¡¦½é¾ì½ê¤ÎÉ½¾´¼°¤Ç¤Ï½Å¤µ40¥¥í¤ÎÁíÍýÂç¿ÃÇÕ¤òÃ´¤¤¤ÇÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤«¤é¤É¤è¤á¤¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡Ä¹ø¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤·¤¿¤«¡£
ÀÐÇËÌÐ¡¡ÁíÍýÂç¿Ã¡§
½Å¤«¤Ã¤¿¤Í¡£¤â¤¦4¡¢5Æü¡¢¸ª¤ÈÏÓ¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÄË¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£´·¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤¹¤ë¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤±¤¿¤ê¤·¤¿¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°¤¤¤«¤é¤Í¡£½Ë¤¤»ö¤Ç¤¹¤«¤é»öÁ°¤ËÎý½¬¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¹µ¤¨¼¼¤Ç¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ»ý¤Ä¤ó¤Ç¤¹¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ç¡£¡Ö»Ù¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯´èÄ¥¤Ã¤ÆÊú¤¤«¤«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ»ý¤Ã¤ÆÅÏ¤·¤Æ¡×¤È¡£¹ø¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤·¤¿¤±¤É¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È·Ú¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤¦Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î?¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤À¤±¤É¡ÄÎò»Ë¤ÈÅÁÅý¤Î¤¢¤ë¤³¤Î¥«¥Ã¥×¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤â¤Ê¤é¤ó¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Ê¡£
Ç÷¤ëÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¡¡¡È¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏŽ¢ÆüËÜ¤ÏÂ¾¤Î¹ñ¤È¤Ï°ã¤¦Ž£¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É
¡¼¡¼¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¥È¥é¥ó¥×¿·ÂçÅýÎÎ¤¬½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤â¤Ê¤¯ÀÐÇËÁíÍý¤âÄ¾ÀÜ²ñ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö´ØÀÇ¡×¡£²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤¤¤ï¤æ¤ë´ØÀÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¿´ÇÛ¤Ï¡£
ÀÐÇËÁíÍý¡§
¥Ð¥ó¥Ð¥óÂçÅýÎÎÎá¤ò½Ð¤·¤Æ¡ÖÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖÈþ¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ï´ØÀÇ¤À¡×¤È¡Ä¤Ê¤«¤Ê¤«ÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤ëÊý¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤ó¤À¤±¤É¤â¡£¤Ç¤âÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¸ÀµÚ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥«¥Ê¥À¡¢¥á¥¥·¥³¤¢¤ë¤¤¤ÏEU¡¢Ãæ¹ñ¡£¼ÂºÝ¤Ë¤³¤Î10Ç¯´Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ë°ìÈÖÅê»ñ¤ò¤·¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¸ÛÍÑ¤âºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¼«Æ°¼Ö¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ¤Í¡£¤½¤ì¤ÏÂ¾¤Î¹ñ¤È¤ÏÆüËÜ¤Ï°ã¤¦¤ó¤À¤È¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤³¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤òÀ¤³¦°ì¤ÎÀ½Â¤¶È¤Î¹ñ¤È¤·¤ÆÉü³è¤µ¤»¤ë¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
¤³¤ì¤«¤éÀèÆüËÜ¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡£Åê»ñ¤â¤·¤Þ¤¹¡¢¸ÛÍÑ¤âºî¤ê¤Þ¤¹¤È¡£¤·¤«¤·¡¢¤¸¤ã¤¢¡ÖÆüËÜ¤È¤·¤Æ²¿¤òÆÀ¤ë¤ó¤À¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤ÎÀ¤³¦¤ò¤È¤â¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¤Í¡£´ØÀÇ¤Ï´ªÊÛ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤È¤â¤ËÀ¤³¦¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤È¤¤¤¦Á°¸þ¤¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¼¡¼¼«Æ°¼Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢´ØÀÇ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ëÁ°¤Ë¡Ö¸þ¤³¤¦¤Î¹©¾ì¤Çºî¤ë¡×Äó°Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡£
ÀÐÇËÁíÍý¡§
¤Þ¤¢º£¤Þ¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤³¤ì¤«¤éÀè¤â¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¡£¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¡Ö¥á¥¤¥É¥¤¥óUSA¤Î¼Ö¡×¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£ºàÎÁ¤Ê¤ó¤«¤â¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÄ´Ã£¤¹¤ë³ä¹ç¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Æ°¼Ö¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¿þÌî¤¬¹¤¤»º¶È¤À¤«¤é¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸ÛÍÑ¤òºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ë¤·¡£¤½¤ì¤ÏÆüËÜ¼Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¤â¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼Ö¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤¬Ç§¼±¤·¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
ËÉ±ÒÈñÉéÃ´Ž¥Ê¼´ï¹ØÆþ¤ÏŽ¢ÆüËÜ¤ÎÈ½ÃÇ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë·è¤á¤Æ¤â¤é¤¦ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ž£
¡¼¡¼2017Ç¯¤Î°ÂÇÜÁíÍý¤È¥È¥é¥ó¥×»á¤Î²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢¶¦Æ±²ñ¸«¤Ç¡Ö»ä¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ï°ÂÇÜÁíÍý¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÂçÎÌ¤ÎÊ¼´ï¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤À¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¡¢º£¤ÎÆüËÜ¤Î¡ÖGDP2%¡×¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤È¤â¤ß¤é¤ì¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£º£²ó¤â½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤ËËÉ±ÒÈñ¤ÎÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¡£
ÀÐÇËÁíÍý¡§
¤½¤ì¤ÏÆüËÜ¤¬È½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë·è¤á¤Æ¤â¤é¤¦ÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£É¬Í×¤Ç¤¢¤ì¤ÐGDP¤Î2%¤Ç¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð2%¤Ç½½Ê¬¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²¿¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏF35¤È¤¤¤¦¹â³Û¤ÊÀïÆ®µ¡¤ò100µ¡Çã¤¤¤Þ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤òÇã¤¦¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£ÆüËÜ¤Î¼þ¤ê¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î´Ä¶¤Ë¾È¤é¤·¤Æ¡¢ËÉ±ÒÁõÈ÷ÉÊ¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢°ìÂÎº£¡¢ÆüËÜ¤¬É¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤À¤È¡£¤½¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÊ¼´ï¤òÇã¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢Î¦³¤¶õ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤«¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¤¤Á¤ó¤È¶ãÌ£¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¤Í¡£Ã±¤ËÇã¤¤¤µ¤¨¤¹¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆüÊÆÆ±ÌÁ¤¬¤è¤ê¶¯¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¤Á¤ó¤È³ÎÇ§¤Ç¤¡¢ÆüËÜ¤ÎÇ¼ÀÇ¼Ô¤¬Ç¼ÆÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¤¤¤«¤ó¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
½¬¶áÊ¿»á¤È¤ÎÆüÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¡¡¡È¿®Íê´Ø·¸¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢ºÇ¤âÎÉ¤¤»þ´ü¤ËË¬Ãæ¡É
¡¼¡¼ÆüÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤«¤é¿Æ½ñ¤âÆÏ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Äº¢¤Ë¡£
ÀÐÇËÁíÍý¡§
´ä²°³°Ì³Âç¿Ã¤ä¿¹»³´´»öÄ¹¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÀ¾ÅÄ´´»öÄ¹¤â¡ÊÃæ¹ñ¤Ë¡Ë¹Ô¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤³¤ì¤Ï½ÅÁØÅª¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬¹Ô¤¯¤ï¤±¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Í¡£¥¢¥á¥ê¥«¡¢Ãæ¹ñ¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤âÇ¯¤¬ÌÀ¤±¤Æ¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤È¤Î³°¸ò¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüÊÆ´Ú¤Î¤è¤¦¤ÊÏÃ¤·¹ç¤¤¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¡Ä¤¤¤Ä¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡£
Íû¶¯¼óÁê¤¬Íè¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤È¸Æ±þ¤¹¤ë·Á¤Ç¤¤¤Ä¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡£¤½¤ì¤ÏÁí¹çÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤Ç¤¹¤¬¤Í¡£¤ä¤Ï¤êAPEC¤Ç½¬¶áÊ¿¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÉ±ÒÂç¿Ã¤Î¤È¤¤Ê¤ó¤«¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¤â¡¢²ñ¤¦²ó¿ô¤ÏÂ¿¤±¤ì¤ÐÂ¿¤¤¤Û¤É¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿®Íê´Ø·¸¤â¹â¤Þ¤ë¤ï¤±¤À¤·¡¢Ì¯¤Ê¸í²ò¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤è¤Í¡£²æ¡¹¤È¤·¤ÆÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Îã¤¨¤Ð¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤ëË®¿Í¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¤È¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¿å»ºÊª¡¢¤ªÊÆ¡¢µíÆù¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÆüËÜ¿Í»¦½ý»ö·ï¤Ê¤ó¤«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£²ÝÂê¤Ï²ÝÂê¤È¤·¤Æ¤¤Á¤ó¤È²ò·è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿®Íê´Ø·¸¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ËºÇ¤âÎÉ¤¤»þ´ü¤ËË¬Ãæ¤â¤¹¤ë¡£¤Ç¤â¤³¤Ã¤Á¤¬¹Ô¤¯¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸þ¤³¤¦¤«¤é¤âÍè¤Æ¤â¤é¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤â¤¦¤¤Á¤ó¤È¤«¤ß¹ç¤Ã¤¿·Á¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
Ž¢103Ëü¤ÎÊÉŽ£½¤ÀµÍ×µá¡¡Í¿ÅÞ°ÆŽ¢123ËüŽ£¤â¡È¤Ó¤¿°ìÊ¸Æ°¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡É
¡¼¡¼¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£º£¡¢Í¿ÅÞ¤Ï123Ëü±ß¤Ë¾å¤²¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï½¤ÀµÍ×µá¤Ç¤â¤Ã¤È¾å¤²¤í¤È¡£
ÀÐÇËÁíÍý¡§
µîÇ¯¤ÎÇ¯Ëö¤Î¼«Ì±¡¦¸øÌÀ¡¦°Ý¿·¤Î´´»öÄ¹¤Î´Ö¤Ç¡Ö178Ëü±ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡×¤Ã¤ÆÊ¸¾Ï¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÆþ¤ì¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£¡¢123Ëü±ß¤Ã¤ÆÊª²Á¾å¾ºÊ¬¤ò´ª°Æ¤·¤Æ½Ð¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤À¤±¤É¤â¡ÄÆ±»þ¤Ë178Ëü±ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡£123Ëü±ß¤«¤é¤Ó¤¿°ìÊ¸¤¿¤ê¤È¤âÆ°¤«¤Ê¤¤¤¾¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê´è¤Ê¤Ê»ÑÀª¤ò¤È¤ë¤â¤Î¤Ç¤ÏÅöÁ³¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡£¤¤¤¯¤é¤Ë¤¹¤ë¤Î¡¢¤½¤Îºâ¸»¤É¤³¤Ê¤Î¡¢ÃÏÊýÀÇ¼ý¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¡¢¤È¡£¤½¤ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤ì¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤É¤ì¤°¤é¤¤¤ÎÆ¯¤¹µ¤¨¤ò¤·¤Æ¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬Ï«Æ¯»Ô¾ì¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ê·ÐºÑ¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ã¤Æ¤³¤È¤âÀºåÌ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤é·è¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡£¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤¤¤¯¤é¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê»¨Çý¤Ê·è¤áÊý¤ò¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÃÏ°è²ÝÂê¤ËÀ¯ºö¤Ç¿®¤òÌä¤¦¤Î¤¬ÅÔµÄÁª¤À¡¡Ž¢ÀÐ´Ý¿·ÅÞŽ£¤Ï¡ÈÏÃÂêÀ¤À¤±¤Ç¤Ï¡Ä¡É
¡¼¡¼6·î¤Ë¤ÏÅÔµÄÁª¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ç¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡ÈÀÐ´Ý¿·ÅÞ¡É¡ÖºÆÀ¸¤ÎÆ»¡×¡£Åý°ì¤·¤¿À¯ºö¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ñÀ¯À¯ÅÞ½êÂ°¤Ç¤â¤¤¤¤¡£¤¿¤À¤·2´ü8Ç¯¤Þ¤Ç¤¬¥ë¡¼¥ë¤À¤ÈSNS¤Ç¤âÏÃÂê¤Ç¤¹¡£
ÀÐÇËÁíÍý¡§
¤µ¤¢¡¢¤É¤¦¤À¤í¤¦¤Í¡£¤Ê¤ó¤»ÅÔµÄÁª¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£ÅìµþÅÔ¤¬¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁªµó¶è¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¤ä¤Ï¤êÍ¸¢¼Ô¤Ï¤è¤¯¸«¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ÅÔÃÎ»öÁª¤ß¤¿¤¤¤ÊÅìµþÅÔÁ´ÂÎ¤ÎÁªµó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Åç¤·¤çÉô¤Ê¤éÅç¤·¤çÉô¡¢¹Á¶è¤Ê¤é¹Á¶è¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖÀÐ´Ý¿·ÅÞ¡×¤Ê¤é¡ÖÀÐ´Ý¿·ÅÞ¡×¡¢ÅÔÌ±¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ÏÅÔÌ±¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¼«Ì±ÅÞ¡¢¸øÌÀÅÞ¤µ¤ó¤Ï¸øÌÀÅÞ¤µ¤ó¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¼¨¤·¤Æ¿®¤òÌä¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤«¤é¡£¤â¤Á¤í¤ó¡ÖÀÐ´Ý¿·ÅÞ¡×¤ÎÊý¡¹¤â¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤±¤ì¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÏÃÂêÀ¤À¤±¤ÇÁªµó¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£Â¾ÅÞ¤Î¤³¤È¤Ï¤È¤â¤«¤¯¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤È¤·¤ÆËÜÅö¤ËÃÏÆ»¤ËÃúÇ«¤ÊÁªµó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¡ÖÂçÏ¢Î©¡×¤â¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡£
ÀÐÇËÁíÍý¡§
À¯ºö¤¬°ìÃ×¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡¢ÂçÏ¢Î©¤â²¿¤â¤Ê¤¤¤â¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ºâÀ¯¤Ç¤¢¤ê¡¢·ÐºÑÀ¯ºö¤Ç¤¢¤ê°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤Ç¤¢¤ê¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ¯ºö¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ã¤Æ¤³¤È¤òº£µÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Í¡£¤½¤ì¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤»þÅÀ¤Ç¡¢ÂçÏ¢Î©¤â¤¢¤Ã¤¿¤â¤ó¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤º¤¤Á¤ó¤ÈÍ½»»¤òÄÌ¤¹¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£¡Ö²¿¤Î¤¿¤á¤ÎÂçÏ¢Î©¤Ç¤¹¤«¡×¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡£¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤óÊý¡¢Í¸¢¼Ô¤Î³§¤µ¤óÊý¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤È¤³¤ì¤È¤³¤ì¤¬°ìÃ×¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÏÃ¤¬¤½¤â¤½¤â»Ï¤Þ¤é¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£