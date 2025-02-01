¡ÚÆÈ¼«¡Û¤¢¤ï¤ä¾×ÆÍ¡Ä´í¸±¤Ê½Ö´Ö2Ï¢Â³¡¡¡Ö¤â¤¦ËÜÅöÉÝ¤¤¡×Ä¹ºê¤ÇÏÆÆ»¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤¹¥À¥ó¥×¥«¡¼¡¡¿ÀÆàÀî¤Ç¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¡È¶¯°ú¤Ê¼ÖÀþÊÑ¹¹¡É¤ËµÞ¥Ö¥ì¡¼¥¤ÇÀÜ¿¨²óÈò
Á´¹ñ¤ÇÁö¹ÔÃæ¤Î¼Ö¤¬¡È¤¢¤ï¤ä¾×ÆÍ¡É¤È¤¤¤¦´í¸±¤Ê½Ö´Ö¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä¹ºê¸©¤Ç¤Ï¡¢¥À¥ó¥×¥«¡¼¤¬º¸±¦¤Î³ÎÇ§¤â¤»¤º¡¢¹çÎ®ÃÏÅÀ¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤¹½Ö´Ö¤¬¥«¥á¥é¤Ë¤È¤é¤¨¤é¤ì¤¿¡£
°ìÊý¡¢²£ÉÍ¤Ç¤Ï¼ÖÀþ¤ò¤Þ¤¿¤®¡¢¶¯°ú¤Ê¼ÖÀþÊÑ¹¹¤ò¤¹¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¤â»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¥À¥ó¥×¥«¡¼¤È¤¢¤ï¤äÀÜ¿¨¤Î½Ö´Ö
Ä¹ºê¡¦ëÝÁá»Ô¤ÎÆ»Ï©¤Ç¡¢18Æü¸áÁ°11»þÈ¾¤´¤í¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢·úÊª¤äÀ¸¤±³À¤Ê¤É¤Ç¸«¤¨¤Å¤é¤¤ÏÆÆ»¤«¤é¡¢¥À¥ó¥×¥«¡¼¤¬»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿½Ö´Ö¤À¡£
¤½¤Î¥À¥ó¥×¥«¡¼¤ÎÀª¤¤¤Ï¡¢»£±Æ¼Ô¤â»×¤ï¤º¡¢¡Ö¤ª¡¼¤Ã¤È¡¼¡ª²¿¤·¤è¤Ã¤È¥Þ¥¸¤Ç¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
³ÎÇ§¤â¤Ê¤¯Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¼Ö¤Ë¡¢»£±Æ¼Ô¤Ï¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤â¤¦ËÜÅöÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£°ÂÁ´³ÎÇ§¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ç»ÅÊý¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ÀÜ¶á¤·¤¿¥À¥ó¥×¥«¡¼¤Ë»£±Æ¼Ô¤Ï¡¢¤È¤Ã¤µ¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¤òÆ§¤ó¤Ç¾×ÆÍ¤ò²óÈò¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥À¥ó¥×¥«¡¼¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÍî¤È¤·Áö¤êµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¤â¡¢¥À¥ó¥×¥«¡¼¤Î´í¸±¤Ê±¿Å¾¤ÏÂ³¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤À¡£
»£±Æ¼Ô¤Ï¡¢¡ÖÈ¿ÂÐ¼ÖÀþ¤Ë»×¤¤¤Ã¤¤ê¤Ï¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¡¢¡ÊºäÆ»¤ò¡Ë²¼¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤Ê¤ó¤È¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¤ò¤Þ¤¿¤¤¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Ë´í¸±¤Ê±¿Å¾¤Ë»£±Æ¼Ô¤â¡¢Ž¢¿Í¤ÎÌ¿¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤À¤±Ãí°Õ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶¯°ú¤Ê¼ÖÀþÊÑ¹¹¤ò¤¹¤ë¥È¥é¥Ã¥¯
¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ»Ô°ë»Ò¶è¤Ç22Æü¸á¸å3»þÈ¾¤´¤í¡¢¤³¤³¤Ç¤â¸òÄÌ¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¼Ö¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Åö»þ¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Â¦Æ»¤«¤éËÜÀþ¤Ø¤È¹çÎ®¤·¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï»£±Æ¼Ô¤¬Áö¤ë¼ÖÀþ¤Þ¤Ç¶¯°ú¤Ë¼ÖÀþÊÑ¹¹¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£
Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢»£±Æ¼Ô¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«2¼ÖÀþ¤Þ¤¿¤¤¤Ç¡¢²¿¤â¸«¤Ê¤¤¤ÇÍè¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¥Ò¥ä¤Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£À¼¤â½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»£±Æ¼Ô¤Ï¤½¤Î½Ö´Ö¡¢µÞ¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¾×ÆÍ¤ÏÌÈ¤ì¤¿¡£
¶¯°ú¤Ê¼ÖÀþÊÑ¹¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»£±Æ¼Ô¤Ï¡ÖÌÜ»ë¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡£±¿Å¾¤Î¥×¥í¤Ê¤ó¤Ç¡¢ÀÕÇ¤»ý¤Ã¤Æ±¿Å¾¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡× 1·î29ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë