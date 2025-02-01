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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2025年1月31日（金）9時から2月3日（月）23時59分まで｢スマイルSALE｣を開催中。

現在、3月20日に任天堂から発売される『ゼノブレイドクロス ディフィニティブエディション -Switch』や2月27日にコナミデジタルエンタテインメント(Konami Digital Entertainment)から発売される『遊戯王 アーリーデイズコレクション』など、Nintendo Switch用ソフトが事前予約でお得に登場しています。

なお、以下の表示価格は2025年2月1日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

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『遊戯王 アーリーデイズコレクション』や『ユミアのアトリエ』など、その他のソフトも事前予約でお買い得に！

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また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

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Source:｢Amazon スマイルSALE｣