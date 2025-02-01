AI¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¦°ÂÌîµ®Çî¤µ¤ó¤¬ÅÔÃÎ»öÁª¤Î¡È¥é¥¤¥Ð¥ë¡É¾®ÃÓÃÎ»ö¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ëÍýÍ³¡¡À¯¼£²È¤Ëµá¤á¤ë¤Î¤Ï¡Ö»ëÌî¤¬¹¤¯¡¢»ëºÂ¤¬¹â¤¤¡ÈÁí¹çÅª¤Ê°Õ»×·èÄê¡É¡×¡Únews23¡Û
³§¤µ¤ó¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¹ÔÀ¯¤Ë¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«È¿±Ç¤µ¤ì¤º¤Ë¡¢¤â¤É¤«¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡ÖÃÙ¤¤¡×¡Ö¸úÎ¨¤¬°¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ê¹ÔÀ¯¤Î¥×¥í¥»¥¹¡£Åìµþ¤Ç¤Ïº£¡¢AI¤ò»È¤Ã¤ÆÊÑ³×¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦Æ°¤¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¡ÖÈëÌ©´ðÃÏ¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¹â¤ä¤Ê¡×¥¬¥ì¡¼¥¸¤Ã¤Ý¤¤°ÂÌîµ®Çî¤µ¤ó¤Îºî¶È¾ì
ÅìµþÅÔ¤ÎÌ¤Íè¤òAI¤ÇÊÑ¤¨¤¿¤¤¡¡¡È°ÛÇ½¡É¤ÎAI¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ËÌ©Ãå
ÇöÌÀ¤ê¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤¿¥É¥¢¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢AI¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î°ÂÌîµ®Çî¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
AI¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¡°ÂÌîµ®Çî¤µ¤ó
¡Ö¤³¤Á¤é¤¬ºî¶È¾ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥·¥§¥¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¿Í¤¬¡¢¡Ø¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¥¬¥ì¡¼¥¸¤ÎÃæ¤«¤éµ¯¤¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Á´Éô¤ÎÉô²°¤ò¥¬¥ì¡¼¥¸¤Ã¤Ý¤¯¤·¤Æ¤ë¡×
¡Ö¤³¤ì¤ÏÈëÌ©´ðÃÏ¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¹â¤ä¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤³¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¤Ï¡¢»Å»ö¤Ç»È¤¦¥Ñ¥½¥³¥ó°Ê³°¤Ë¼ñÌ£¤Î¥²¡¼¥àµ¡ºà¤Ê¤É¤âÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÂÌî¤µ¤ó
¡Ö¤³¤ì¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤µ¡Ç½¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ê¾ÈÌÀ¤Î¡Ë¿§²¹ÅÙ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×
¡½¡½°Å¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö°Å¤¤Êý¤¬Íî¤ÁÃå¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´¶¤¸¡×
°ÂÌî¤µ¤ó¤ÏÅìµþÂç³Ø¤ÇAIµ»½Ñ¤ò¸¦µæ¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤òÀßÎ©¡£¸½ºß¤ÏAI¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢SFºî²È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÂÌî¤µ¤ó
¡ÖÂ¿ÊýÌÌ¤Ë¸«¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º¬ËÜÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï°ì½ï¤Ç¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òÄÌ¤¸¤ÆÌ¤Íè¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤ò¤¤¤í¤ó¤Ê¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¤½¤ó¤Ê°ÂÌî¤µ¤ó¤¬º£²ó¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ²Ã¤ï¤Ã¤¿¤Î¤¬2050Ç¯Âå¤ÎÅìµþ¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤»Ñ¤ò¡¢AIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÎ©°Æ¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
°ÂÌî¤µ¤ó¤È¸À¤¨¤Ð2024Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÃÎ»öÁªµó¤ËÎ©¸õÊä¡£¿·¿Í¤Ê¤¬¤é¡¢15ËüÉ¼°Ê¾å¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼º£²ó¡¢¡È¥é¥¤¥Ð¥ë¡É¤À¤Ã¤¿¾®ÃÓÃÎ»ö¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°ÂÌî¤µ¤ó¡Ê2024Ç¯12·î¡Ë
¡ÖÅìµþÅÔÃÎ»ö¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Î°ìÉô¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÍÅª¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¤Í¡×
°ÂÌî¤µ¤ó¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£
¡È¥é¥¤¥Ð¥ë¡É¤È¼ê¤òÁÈ¤ó¤ÀAI¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¡¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤¬¹ÔÀ¯¤òÊÑ¤¨¤ë
¤½¤ì¤Ï°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÅÔÌ±¤Î°Õ¸«¤ò½¸¤á¤Æ¡¢½Ö»þ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢À¯¼£¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÅÔ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ôËü¤Î°Õ¸«¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¿ô¤«·î¤òÍ×¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¥Ö¥í¡¼¥É¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦AI¤Îµ»½Ñ¤òÆ³Æþ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤ï¤º¤«¿ô»þ´Ö¤Ç½èÍý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÅÔ¤¬°ÂÌî¤µ¤ó¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢°Õ¸«½¸Ìó¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÅÔ¤¬°Õ¸«¤ò½¸¤á¤Æ¤«¤é1½µ´Ö¡£SNS¤òÄÌ¤¸¡¢2000¤Û¤É¤Î°Õ¸«¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ÂÌî¤µ¤ó¡Ê2024Ç¯11·î¤ÎÂè2²óÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤è¤ê¡Ë
¡Öº£²ó¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀè¤Î±ó¤¤Ì¤Íè¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Èæ³ÓÅª¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÌ¤Íè»Ö¸þ¤Î°Õ¸«¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
AI¤¬»÷¤¿¤è¤¦¤Ê°Õ¸«¤ò°ì¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ½¸¤á¡¢¼«Æ°Åª¤Ë¿§Ê¬¤±¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÔ¤Î¿¦°÷
¡ÖËÜÅö¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¼ïÎà¤Î¤â¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤ë¤Ê¤È¡£¤½¤ì¤òAI¤Ç¥¬¥Ã¤È½¸Ìó¤ò¤·¤ÆÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢²æ¡¹¿¦°÷¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢ÅÔÌ±¤«¤éÄ¾ÀÜ°Õ¸«¤ò½¸¤á¤è¤¦¤ÈÆ°Êª±à¤Ë¡£
ÅÔ¤Î¿¦°÷¡Ê2024Ç¯12·î¡Ë
¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤ÊÅìµþ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¡×
¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£¡¢¤É¤¦¤¤¤¦Åìµþ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È½ñ¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÅÔÌ±
¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¤â¤Ã¤È²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡Ö¿åÂ²´Û¤È¤«Æ°Êª±à¤È¤«¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÁý¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃÏ¿Ì¤È¤«¡¢ÉÔ°Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
¤³¤¦¤·¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤¿°Õ¸«¤ÏÌó3Ëü·ï¡£»÷¤¿¤è¤¦¤Ê°Õ¸«¤¬Â¿¤±¤ì¤ÐÂ¿¤¤¤Û¤É¡¢¤½¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿§¤ÎÈÏ°Ï¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
AI¤Ë¤è¤Ã¤Æ½èÍý¤µ¤ì¤¿°Õ¸«¤Ï¡¢ÅÔ¤ÎÄ¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÎºöÄê¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÊ¬ÀÏ¤ÇÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö»Ò°é¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¡£
¡Ö»Ò¶¡¤ò»º¤ó¤Ç¤â¡¢³Ú¤ËÀ¸³è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¼Ò²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡ÖÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Ç»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ë¡¦½õ¤±¹ç¤¦³¹¡×
¤½¤·¤Æ¡Ä
ÅìµþÅÔ¡¡¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÃÎ»ö
¡Ö¿·¤¿¤ÊÀïÎ¬¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢»Ò°é¤Æ¡¢¼ã¼Ô¡¢´Ñ¸÷¤½¤·¤ÆËÉºÒ¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤ò¿·¤¿¤ËÀß¤±¤Þ¤·¤Æ¡×
¿·¤¿¤Ë¡Ö»Ò°é¤Æ¡×¤Ê¤É¤òÀïÎ¬¤ÎÃì¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡¢¡Ø2050Ç¯¤ÎÅÔ¤ÎÄ¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ù¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢AI¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÔÌ±¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ÂÌî¤µ¤ó¡Ê2024Ç¯12·î¡Ë
¡ÖÃ±¤Ê¤ëÂ¿¿ô·è¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢½¦¤¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤ÈÎÉ¤µ¤½¤¦¤ÊÀ¼¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×
°ìÊý¡¢¤³¤¦¤·¤Æ½¸¤á¤¿°Õ¸«¤òÀ¯ºö¤ËÈ¿±Ç¤·¡¢¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¡ÖAI¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¿Í¡×¤Ç¤¹¡£
°ÂÌî¤µ¤ó
¡ÖAI¤À¤È¤Ç¤¤Ê¤¤È½ÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÎÉ¤¤¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢ÊÌ¤ÎÃÏ°è¤Ë¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯³²¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡£»ëÌî¤ò¹¤¯¡¢»ëºÂ¤ò¹â¤¯¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤ÇÁí¹çÅª¤Ë°Õ»×·èÄê¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¿Í´Ö¤ÎÀ¯¼£²È¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
»ÔÌ±¤ÎÀ¼¤ò½Ö»þ¤ËÊ¬ÀÏ¡¡AI¤Ç¡È¹ÔÀ¯³×Ì¿¡Éµ¯¤³¤»¤ë¤«
¾åÂ¼ºÌ»Ò¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
AI¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃ»½Ì¤Ç¤¤¿»þ´Ö¤ò¤É¤ì¤À¤±³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡£¿Í´ÖÆ±»Î¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤¢¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£·ë¶É¡¢AI¤ò¤É¤¦³è¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ï¿Í´Ö¼¡Âè¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
´îÆþÍ§¹À¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤è¤ê¿Í´Ö¤¬»î¤µ¤ì¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬ÅìµþÅÔ¤À¤±¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤³¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤¬Á´¹ñ¤Ë¹¤¬¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£