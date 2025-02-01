ºë¶Ì¡¦È¬Ä¬»Ô¡ÈÆ»Ï©´ÙË×¤Î½Ö´Ö¡É ¥È¥é¥Ã¥¯¤¬·ê¤Ë¡Ä¡¡²¹Àô»ÜÀß¤Ï¡ÈÌµÎÁ³«Êü¡É¤Ç»Ù±ç¡¡¸½¾ì¼þÊÕ¤Ë½»¤à¿Í¡¹¡Ö¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¡Öµ×¡¹¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤êÆþ¤ì¤¿¡×¡Únews23¡Û
1·î28Æü¤Ëºë¶Ì¸©¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Æ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢ÆÍÁ³¡¢Æ»Ï©¤Ë·ê¤¬¤Ç¤¤ëÍÍ»Ò¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î»ö¸Î¤Ç½»Ì±¤Ø¤Î±Æ¶Á¤âÄ¹°ú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¸òº¹ÅÀ¤òº¸ÀÞ¤·¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬´ÙË×¤·¤¿·ê¤ËÅ¾Íî¤·¤¿½Ö´Ö
¡È¿å¤È¤ÎÀï¤¤¡É¤ÇÆñ¹Ò¤¹¤ëµß½õ¡¡·ê¤ÎÃæ¤ÏÊø²õ¤ò·«¤êÊÖ¤¹ÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õ¶·
ºë¶Ì¸©¡¦È¬Ä¬»Ô¤ÇÆ»Ï©¤¬´ÙË×¤·¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Å¾Íî¤·¤¿»ö¸Î¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤òÂª¤¨¤¿¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ï¡¢Èò¤±¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸òº¹ÅÀ¤ò¼Ö¤¬ÄÌ²á¤·¤¿¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢ÆÍÁ³Æ»Ï©¤¬´ÙË×¡£¸òº¹ÅÀ¤òº¸ÀÞ¤·¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï¡¢·ê¤ËÅ¾Íî¡£
ÆÍÁ³Æ»Ï©¤¬´ÙË×¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢Íî²¼¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤¬±ÇÁü¤«¤é¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
´ÙË×¤Î½Ö´Ö¤òÌÜ·â¤·¤¿¿Í
¡Ö¤Þ¤º¿¶Æ°¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÄÉÆÍ¤µ¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤¿¡£¸å¤í¸«¤Æ°ã¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Á°¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ê¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¡ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡×
È¯À¸¤«¤é86»þ´Ö°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¾õ¶·¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÇËÂ»¤·¤¿²¼¿åÆ»´É¤ÎÄ¾·Â¤Ï4¥á¡¼¥È¥ë¤«¤é5¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÃËÀ±¿Å¾¼ê¤Ï¤½¤³¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿ÅöÆü¤Î±¿Å¾¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ä
Áð²ÃÈ¬Ä¬¾ÃËÉ¶É
¡ÖÅö½é¡¢¸á¸å1»þ»þÅÀ¤Ç¾å¤«¤é¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤ËÂÐ¤·¤Æ±þÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¡£¤½¤Î»þ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¥¥ã¥Ó¥ó¡Ê±¿Å¾ÀÊÉôÊ¬¡Ë¤ÏÅÚº½¤ËËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¡¢±¿Å¾¼ê¤Î»Ñ¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡×
¿ô»þ´Ö¸å¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢±þÅú¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢·ê¤«¤é°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Î²ÙÂæÉôÊ¬¤ò¥ì¥Ã¥«¡¼¼Ö¤Ç²ó¼ý¡£¤·¤«¤·¡¢±¿Å¾ÀÊÉôÊ¬¤Ï¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
´ÙË×¤·¤¿·ê¤Ë¤Ï¡¢¿Í¤ä½Åµ¡¤¬°ÂÁ´¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¥¹¥í¡¼¥×¤òºî¤ëºî¶È¤¬µÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©¤Ê¤É¤Ï31Æü¤Î´°À®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ê¤ËÍî²¼¤·¤¿ÅÅÃì¤Ê¤É¡¢¾ã³²Êª¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤¿¤êÃÏÈ×¤ò¸Ç¤á¤¿¤ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢½Åµ¡¤Î¿¯Æþ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï1ÆüÍ¼Êý¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ºÇ½é1¤Ä¤À¤Ã¤¿·ê¤Ï2¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¡¢2¤Ä¤À¤Ã¤¿·ê¤Ï¡¢ÊøÍî¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ¾·ÂÌó40¥á¡¼¥È¥ë¡¢¿¼¤µÌó15¥á¡¼¥È¥ë¤Î1¤Ä¤Î·ê¤Ë¡£
·ê¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¿å¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢ÅÚ¤Î¤¦¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ëºî¶È¤â¡£¤·¤«¤·¡¢¿å¤¬ÃÇÂ³Åª¤ËÎ®¤ì¹þ¤ó¤À±Æ¶Á¤Ç¡¢·ê¤ÎÃæ¤ÏÊø²õ¤ò·«¤êÊÖ¤¹ÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ÙË×¤Ë¤è¤ë½»Ì±¤Ø¤Î±Æ¶Á¤âÄ¹°ú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀöÂõ¡¦É÷Ï¤¤Î²ó¿ô¹Ê¤Ã¤Æ¡×²¼¿åÆ»¤Î»ÈÍÑ¹µ¤¨¤ËÂÐ¤·¡¡²¹Àô»ÜÀß¤ÏÌµÎÁ³«Êü¤Ç»Ù±ç
ºë¶Ì¸©¡¡ÂçÌî¸µÍµÃÎ»ö
¡ÖÀöÂõ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤ªÉ÷Ï¤¤Î²ó¿ô¤ò²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤É¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×
ºë¶Ì¸©¤Ïµß½õ³èÆ°¤ò±ß³ê¤Ë¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢È¬Ä¬»Ô¤ò´Þ¤à12¤Î»Ô¤ÈÄ®¤Ç²¼¿åÆ»¤Î»ÈÍÑ¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢È¬Ä¬»Ô¤ÎÎÙ¡¢»°¶¿»Ô¤Ë¤¢¤ë²¹Àô»ÜÀß¡ØÅò¤±¤à¤ê²£Ãú¡¡¤ß¤µ¤È¡Ù¡£´ÙË×¸½¾ìÉÕ¶á¤Î·Ù²ü¶è°è¤Ë½»¤à¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÌµÎÁ¤Ç³«Êü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ìÉÕ¶á¤Ë½»¤à¾ÂÁÒ¤µ¤ó
¡Ö¿å¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÈùÎÏ¤Ê¤¬¤éÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ê¤é¡£Àö¤¤Êª¤ò»æ»®»È¤Ã¤ÆÀá¿å¤·¤Æ¤Æ¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀá¿å¤¹¤ë¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤³¤³¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¹Ô¤³¤¦¤«¤Ã¤Æ¡×
6¿Í²ÈÂ²¤ÇÀá¿å¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾ÂÁÒ¤µ¤ó¡£¤ªÉ÷Ï¤¤¢¤¬¤ê¤Ë¤Ï¡Ä
¸½¾ìÉÕ¶á¤Ë½»¤à¾ÂÁÒ¤µ¤ó
¡Öµ×¡¹¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤êÆþ¤ì¤¿¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×
»ö¸Î¸å¡¢ÈòÆñ½ê¤Ç°ìÈÕ¤ò²á¤´¤·¤¿¿û¸¶¤µ¤ó°ì²È¡£º£¤Ï²È¤ËÌá¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸½¾ìÉÕ¶á¤Ë½»¤à¿û¸¶¤µ¤ó
¡Ö»ö¸ÎÅöÆü¡¢1»þ´ÖÁ°¤¯¤é¤¤¤ËÄÌ±à¥Ð¥¹¤¬¤½¤Î¾ì½ê¡Ê¸½¾ì¡Ë¤òÄÌ¤Ã¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤âÉÔ°Â¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤Æ¿´¾ðÅª¤Ë¸·¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤¿¤ê»Ù±ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£°ì¹ï¤âÁá¤¯¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
Á´¹ñ¤É¤³¤Ç¤â¡È²ÄÇ½À¤¢¤ê¡É¡¡³ÆÃÏ¤Ç²¼¿åÆ»´É¤Î¶ÛµÞÅÀ¸¡
°ìÊý¡¢º£²ó¤Î´ÙË×»ö¸Î¤ò¼õ¤±¡¢³ÆÃÏ¤Ç²¼¿åÆ»´É¤Î¶ÛµÞÅÀ¸¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âçºå¡¦ºæ»Ô¤Ç¤Ï¡¢²¼¿åÆ»¤ÎÄ¾·Â¤¬2¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤Ç¡¢ÀßÃÖ¤·¤Æ¤«¤é30Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¼çÅª¤ËÅÀ¸¡¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÏÂ²Î»³»Ô¤Ç¤â1½µ´Ö¤ò¤á¤É¤Ë29¤«½ê¤òÅÀ¸¡¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
È¬Ä¬»Ô¤Ç¤ÏÆüÍË¤ÎÄ«Áá¤¯¤«¤éÀã¤¬¹ß¤ê»Ï¤á¡¢Îä¤¿¤¤±«¤ËÊÑ¤ï¤ëÍ½ÁÛ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ì¹ï¤âÁá¤¤µß½õ¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤Þ¤¹¡£