µª¸µÁ°¤ÎÊ¸»ú¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿¡ÖÀÐ¸Ý¡×¡¡ËÌµþ»Ô
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ2·î1Æü¡ÛÃæ¹ñËÌµþ»Ô¤Î¸ÎµÜÇîÊª±¡¤Î½êÂ¢ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢·×10¸Ä¤Î¡ÖÀÐ¸Ý¡×¤¬¤¢¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤â²Ö¤³¤¦´ä¤Ç¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â¤µÌó90¥»¥ó¥Á¡¢Ä¾·ÂÌó60¥»¥ó¥Á¡£¸Ý¤Î·Á¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¤³¤ÎÌ¾¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¡ÖÀÐ¸ÝÊ¸¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëä¿½ñ¡Ê¤Æ¤ó¤·¤ç¡ËÂÎ¤ÎÊ¸»ú¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¸½Â¸¤¹¤ëºÇ¸Å¤ÎÀÐ¹ï¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÀÐ¸Ý¤¬ºî¤é¤ì¤¿»þÂå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢À¾¼þ¡¢½Õ½©¡¦Àï¹ñ¡¢¿Á¡¢´Á¤Ê¤É½ôÀâ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Ê¸»ú¤ÎÆâÍÆ¤ä½ñÂÎ¡¢½ñÉ÷¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ëÀìÌç²È¤Î¹Í¾Ú¤È¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢¿Á¹ñ¡Êµª¸µÁ°770¡Áµª¸µÁ°221Ç¯¡Ë¤Î¤â¤Î¤À¤ÈÆÃÄê¤µ¤ì¤¿¡£