ロックバンド「the pillows(ザ・ピロウズ)」が1日、公式サイトを更新し、解散することを発表した。

同バンドと所属事務所は「いつもthe pillowsを応援して頂きありがとうございます。突然ではございますが、the pillowsは1/31 KT Zepp Yokohama公演をもって3人での活動を終了し、解散する事といたしました」と報告。

これまでの活動を振り返り「35年以上の長い活動の中で応援して下さった皆様に感謝申し上げます。本当にありがとうございました。皆さまのお陰で幸せな35年間でした」と感謝した。

「解散という強い言葉を使う事は非常に迷いましたが、いつか再始動があるかと期待させるような言葉を使うのはためらわれ、このような表現とさせて頂きました」と説明し「皆様がthe pillowsの音楽を大切に聴いてくださったことが、35年以上続いた原動力でした。重ねて感謝申し上げます。今後は個々の活動の場でお会いできましたら幸いです。これまで本当にありがとうございました」と伝えた。

なお「今後、the pillows HPおよびSNSなどは『the pillows monument』とし、個々の活動情報などをお伝えする場として継続いたします」としている。

突然の解散発表に、ファンからは「次いつ見れるかなぁとか思ってたら…」「こんなに呆気ない活動終了とは」「まじか!?!?!?」「まさか昨日のLOSTMANがラストライブになるなんて」「ただただ残念」「青春の全てでした」「常に心のどこかにいるバンドでした。ありがとう」などの声が上がっている。

the pillowsは1989年9月16日に結成。カリスマ的な人気を博し、その熱烈ファンは「BUSTERS」と呼ばれる。国内外で活動を行い、解散直前までコンスタントに楽曲制作とツアーを続けた。昨年12月にはlimited EP「Blank」を発売しており、解散発表の前日には、全国ツアー「LOSTMAN GO TO CITY 2024-25」の最終・横浜公演を行っていた。