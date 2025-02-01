¡Ö±¦Íø¤¡¦º¸Íø¤¡×¤É¤Á¤é¤âOK¡ª ALPAKA¤ÎÂ¿µ¡Ç½¥Ü¥Ç¥£¥Ð¥Ã¥°¤Ï11¥¤¥ó¥ÁPCÂÐ±þ¤Î¼ÂÎÏÇÉ¡ª
¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ËÆ°¤±¤Æ»È¤¤¾¡¼ê¤Î¤¤¤¤¥Ü¥Ç¥£¥Ð¥Ã¥°¤¬¹¥¤¤À¤±¤ì¤É¡¢¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤òÉÑÈË¤Ë»ý¤ÁÊâ¤¯¤È¤Ê¤ë¤È¡¢·ë¶É¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤òÁª¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤Î¤¬¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥á¥ë¥Ü¥ë¥óÈ¯¤Î¥Ð¥Ã¥°¡õ¥¬¥¸¥§¥Ã¥È·Ï¾®Êª¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖALPAKA¡Ê¥¢¥ë¥Ñ¥«¡Ë¡×¤Î¿·ºî¡ÖMETRO CROSSBODY¡Ê¥á¥È¥í¥¯¥í¥¹¥Ü¥Ç¥£¡Ë¡×¡Ê2Ëü2000±ß¡Ë¡£
¥Ü¥Ç¥£¥Ð¥Ã¥°¤Îµ¡Æ°À¤È¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯ÊÂ¤ß¤Î¼ýÇ¼ÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡É¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡É¥µ¥¤¥º´¶¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤¹¡£
¼ýÇ¼Éô¤Ë¤Ï¡¢¥Î¡¼¥ÈPC¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊÝ¸î¤Ç¤¤ëÀìÍÑ¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÅëºÜ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±¦¸ª¤ËÇØÉé¤¦¥¿¥¤¥×¤Èº¸¸ª¤ËÇØÉé¤¦¥¿¥¤¥×¤Î2¼ïÎà¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢±¦Íø¤¡¦º¸Íø¤¤É¤Á¤é¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥º¤Ï¥¿¥Æ40¡ß¥è¥³23¡ß¥Þ¥Á13cm¤Ç¡¢ÍÆÎÌ¤ÏÌó10L¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤é¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È²ÙÊª¤ò¼ýÇ¼¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
É½ÃÏ¤Ë¤ÏAxoflux 210D¥ê¥Ã¥×¥¹¥È¥Ã¥×¥Ê¥¤¥í¥ó¡¢Î¢ÃÏ¤Ë¤Ï¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë300D¥Ï¥Ë¥«¥à¥ê¥Ã¥×¥¹¥È¥Ã¥×¤òºÎÍÑ¡£Í¥¤ì¤¿ÂÑµ×À¤ÈÙû¿åÀ¤òÈ÷¤¨¡¢Ãæ¤Î²ÙÊª¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤ê¤Þ¤¹¡£
¥á¥¤¥ó¼ýÇ¼Éô¤Ë¤Ï¡¢11¥¤¥ó¥Á¤Þ¤Ç¤Î¥Î¡¼¥ÈPC¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥²¡¼¥àµ¡¤Ê¤É¤¬¼ý¤Þ¤ë¥Ñ¥Ã¥ÉÆþ¤ê¥ª¡¼¥×¥ó¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÅëºÜ¡£
¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¤äÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß»±¤ò¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¿¼¤á¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÈ÷¤¨¡¢¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤Ç¥µ¥¤¥ºÄ´À°¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤Ï¥¡¼¥Æ¥¶¡¼ÉÕ¤¤Î¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¥Ý¥±¥Ã¥È¡¢ÇØÌÌ¤Ë¤Ïµ®½ÅÉÊ¤Î¼ýÇ¼¤ËÊØÍø¤Ê¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¥Ý¥±¥Ã¥È¡¢¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ù¥ë¥È¤Ë¤Ï¥á¥Ã¥·¥å¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¥Ý¥±¥Ã¥È¤È±£¤·¥ª¡¼¥×¥ó¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÅëºÜ¡£
Â¿ºÌ¤Ê¥Ý¥±¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¾®Êª¤ò¤¹¤Ã¤¤êÀ°Íý¤·¤Æ»ý¤Á±¿¤Ù¤Þ¤¹¡£
¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ù¥ë¥È¤Ï¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È»ÅÍÍ¤Ç³«ÊÄ¤Ç¤¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤ËÃåÃ¦²ÄÇ½¡£ ¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ê¥¹¥¿¥Ó¥ê¥Æ¥£¥¹¥È¥é¥Ã¥×ÉÕ¤¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸ÇÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÇØÌÌ¤Ë¤Ï¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¥Ù¥ë¥È¥ë¡¼¥×¤âÉÕÂ°¡£ Î¹¹Ô¤ä½ÐÄ¥»þ¤Î»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¥«¥é¡¼¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥°¥ê¡¼¥ó¤Î2¿§Å¸³«¡£ ¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì±¦³Ý¤±ÍÑ¤Î¡ÖRIGHT¡×¤Èº¸³Ý¤±ÍÑ¤Î¡ÖLEFT¡×¤Î2¥â¥Ç¥ë¤òÍÑ°Õ¡£
¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿µ¡Ç½¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥Ð¥Ã¥°¤ÏÉáÃÊ»È¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Î¹¹Ô¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥·¡¼¥ó¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
>> ALPAKA
¡ãÊ¸¡¿&GP¡ä
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¢¡³°´Ñ¥·¥ó¥×¥ë¡¢Ãæ¤ÏÄ¶µ¡Ç½Åª¡ª¥Ð¥Ã¥°¥·¥ê¡¼¥º¡Èoff toco¡É¤«¤é¿··¿4¼ï¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¢¡Þ¯Íî´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÊÀöÎý´é¤Î¡È¹õ¡É¡£¥°¥ì¥´¥ê¡¼¡ß¥¢¥À¥à ¥¨ ¥í¥Ú¤Î3¤Ä¤Î¥³¥é¥Ü¥Ð¥Ã¥°
¢¡SHAKA¤Î¥·¥å¡¼¥º´¶¤¢¤ë¤Í¡ª¥³¥é¥Ü¶ÒÃå¥Ð¥Ã¥°¤Î¥«¥Ã¥³¤¤¤¤»ÅÎ©¤Æ¤Ë¼æ¤«¤ì¤Þ¤¹