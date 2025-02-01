¡È1000Ç¯¤Ë1¿Í¤ÎJ¥«¥Ã¥×¡ÉÀ¥¸Í´ÄÆà¡¢1st¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¼«¿È¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡¡¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥«¥Ã¥È¤â¾Ò²ð¡Ö¼Ì¿¿½¸¤Ç¤·¤«É½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¡È1000Ç¯¤Ë1¿Í¤ÎÅ·ºÍJ¥«¥Ã¥×¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿À¥¸Í´ÄÆà¡Ê20¡Ë¤¬1Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿1st¼Ì¿¿½¸¡Øemerald¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡ËÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ°¼èºà²ñ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ï¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¤¿À¥¸Í´ÄÆà
¡¡ËÜºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÆó¿Í¤À¤±¤Î¾®Î¹¹Ô¡×¡£²Æì¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤Ò¤È¤È¤¤ä¡¢¥Ó¡¼¥Á¤Ç¤ÎÂçÃÀ¤Ê¥Ì¡¼¥É¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢Èþ¤·¤¤¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤È¼«Á³ÂÎ¤ÎÉ½¾ð¤¬Â¸Ê¬¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¥¸Í¤Ï¿ÈÄ¹170¥»¥ó¥Á¤Î¥¹¥é¥ê¤È¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¸Ø¤ëJ¥«¥Ã¥×¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¡£ÀÊÌ¤äÀ¤Âå¤òÌä¤ï¤º»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö1000Ç¯¤Ë1¿Í¤Î°ïºà¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼èºà²ñ¤Ç½é¼Ì¿¿½¸¤Î¼ê¤´¤¿¤¨¤òÊ¹¤«¤ì¤¿À¥¸Í¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¼Ì¿¿½¸½Ð¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼Â´¶¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤È³Ú¤·¤¯¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¼Ì¿¿½¸½Ð¤·¤Æ¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á¤¬Âç¤¤¯¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£SNS¤È¤«¤Ç³§¤µ¤ó´¶ÁÛ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¹¤´¤¤¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÍ½ÁÛ³°¤ÎÏÃÂê¤Ö¤ê¤Ë´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÇòT¥·¥ã¥Ä¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¥¥å¡¼¥È¤Ê¥«¥Ã¥È¤òµó¤²¡Ö»ä¤¬·ë¹½¥é¥Õ¤Ê³Ê¹¥¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥é¥Õ¤Ê³Ê¹¥¤Ç¼Ì¤Ã¤Æ¤ë¼Ì¿¿¤È¤«¡¢¤¢¤È¼«Ê¬¤Ç¤·¤Ê¤¤È±·¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼Ì¿¿½¸¤Î¼«¸ÊÉ¾²Á¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬»£¤ì¤¿¤é¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ30ÅÀ¤¯¤é¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤Ë¤ä¤ê¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¼Ì¿¿½¸¤È¡¢¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¤â¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤Ã¤Á¤â¤¤¤í¤ó¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ì¿¿½¸¤À¤±¤Ç¤·¤«É½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤À¥¸Í´ÄÆà¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ï¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¤¿À¥¸Í´ÄÆà
¡¡ËÜºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÆó¿Í¤À¤±¤Î¾®Î¹¹Ô¡×¡£²Æì¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤Ò¤È¤È¤¤ä¡¢¥Ó¡¼¥Á¤Ç¤ÎÂçÃÀ¤Ê¥Ì¡¼¥É¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢Èþ¤·¤¤¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤È¼«Á³ÂÎ¤ÎÉ½¾ð¤¬Â¸Ê¬¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼èºà²ñ¤Ç½é¼Ì¿¿½¸¤Î¼ê¤´¤¿¤¨¤òÊ¹¤«¤ì¤¿À¥¸Í¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¼Ì¿¿½¸½Ð¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼Â´¶¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤È³Ú¤·¤¯¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¼Ì¿¿½¸½Ð¤·¤Æ¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á¤¬Âç¤¤¯¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£SNS¤È¤«¤Ç³§¤µ¤ó´¶ÁÛ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¹¤´¤¤¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÍ½ÁÛ³°¤ÎÏÃÂê¤Ö¤ê¤Ë´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÇòT¥·¥ã¥Ä¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¥¥å¡¼¥È¤Ê¥«¥Ã¥È¤òµó¤²¡Ö»ä¤¬·ë¹½¥é¥Õ¤Ê³Ê¹¥¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥é¥Õ¤Ê³Ê¹¥¤Ç¼Ì¤Ã¤Æ¤ë¼Ì¿¿¤È¤«¡¢¤¢¤È¼«Ê¬¤Ç¤·¤Ê¤¤È±·¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼Ì¿¿½¸¤Î¼«¸ÊÉ¾²Á¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬»£¤ì¤¿¤é¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ30ÅÀ¤¯¤é¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤Ë¤ä¤ê¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¼Ì¿¿½¸¤È¡¢¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¤â¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤Ã¤Á¤â¤¤¤í¤ó¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ì¿¿½¸¤À¤±¤Ç¤·¤«É½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤À¥¸Í´ÄÆà¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£