サンリオピューロランドなどで活躍するサンリオキャラクターズのライブキャラクターver.のカードが付いた「サンリオキャラクターズ ツインウエハース2 ライブキャラクターver.」が2025年2月3日(月)に全国のスーパーや量販店のお菓子売場に登場する。「サンリオキャラクターズ ツインウエハース2 ライブキャラクターver.」は、名前の通り「サンリオキャラクターズ ツインウエハース ライブキャラクターver.」の第2弾。イラストを使用した「サンリオキャラクターズ ウエハース」とは別々に展開されている。カード1枚付きで、今回は特別な衣装を着た写真を収録。スペシャルカードは撮りおろしの素材にホログラム加工&サインの箔押しの豪華仕様になっている。またカードは薄くて丈夫、汚れにも強いメタリックプラカードになっている。

全23種。各約8.6×5.9センチ。ツインウエハースは各個包装されているので、まとめ買いしてカード確認のために一気に開封してもお菓子のみの保存が容易だ。サンリオキャラクターズのファン、特にライブキャラクターがお好きな方は、店頭で見かけたら気軽にチャレンジしていただきたい。なお2025年2月3日(月)には、下記の食玩も全国のスーパーや量販店のお菓子売場に登場する。「キミとアイドルプリキュア♪ オシャレに変身♪アイドルプリキュアセット」「勝利の女神:NIKKE ウエハース3」「キミとアイドルプリキュア♪ オシャレに変身♪アイドルプリキュアセット」は、プリキュアシリーズ最新作『キミとアイドルプリキュア♪』をモチーフにしたハートのケースとアクセサリーのセット。アクセサリーのうち2種ある「プリキュアキラルンリボン」は別売りの玩具と連動させて遊ぶこともできる。(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L654160