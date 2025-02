中国2025年の映画興行収入50億元を突破

中国のインターネットプラットフォームのデータによると、2025年1月30日15時32分時点で、2025年の映画興行収入(前売りを含む)は50億元(約1060億円)を超えました。

現在、『哪吒之魔童闹海(Ne Zha 2)』が年間興行収入ランキングの首位に立っています。

旧正月の1日(29日)には、中国の国産新作映画6本が一挙に公開されました。今年の春節連休期間(1月28日から2月4日まで)の娯楽として、映画は特に人気があり、前売り段階から多くの記録を更新しました。2025年の春節映画市場では、4本の映画が前売り収入2億元(約430億円)を突破し、史上最多となりました。

公開された新作映画は『封神2:戦火西岐(Creation of the Gods II: Demon Force)』『哪吒之魔童闹海』『唐探1900(Detective Chinatown 1900)』『蛟竜行動(Operation Leviathan)』『熊出没・重啓未来(Boonie Bears: Future Reborn)』『射雕英雄伝:俠之大者(The Legend of the Condor Heroes: The Great Hero)』の6本で、うち5本はすでに人気シリーズとなっているIP作品で、良好なレビュー評価と広い層のファンを獲得しているため、前売り段階から注目を集めました。今年の春節映画は、神話、歴史、戦争、アクション、武侠、アニメ、コメディ、サスペンス、SFといった幅広いジャンルをカバーし、あらゆる視聴者層に対応したラインナップとなっています。

注目すべきは、今年の春節映画には、特撮を駆使した作品が多く、歴代春節映画の中で最も「特撮量」が多いとされている点です。これは、中国の映画産業の制作技術の発展を示しています。

また、多くの映画館が設備をアップグレードし、サービスを強化しており、より便利で高品質な映画鑑賞体験を提供しています。新作6本のうち5本はIMAX、CINITY、中国巨幕、ドルビーシネマの4種類の上映フォーマットに対応しています。データによると、29日のIMAX上映回数は4700回を超え、CINITYは1000回以上、中国巨幕は1500回以上となりました。そのうち、「封神2:戦火西岐』はIMAX上映回数が最も多く、41%を占めました。(提供/CRI)