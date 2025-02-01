»Å»öÃæ¤ÎÌþ¤ä¤·¤Ë¤Ê¤ë¥Ë¥ã¥ó¡£¥Í¥³Âå¤ï¤ê¤Ë¥â¥Õ¤ì¤ë¥¡¼¥Ü¡¼¥É
¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¤È¥â¥Õ¥â¥Õ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¡£
¥Ë¥ã¥ó¥³¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡¢»Å»öÃæ¤Î¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ËµïºÂ¤é¤ì¤ëÌäÂê¡£¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¤É¤«¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤º¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤ä¤éº¤¤ë¤ä¤é¡Ä¡£
»Å»öÃæ¤â°¦Ç¤ò¥â¥Õ¤ê¤¿¤¤¤±¤É¤Ç¤¤Ê¤¤¥¸¥ì¥ó¥Þ¤Ë¤Ï¡¢¥Í¥³¤ÎÌÓÈé¤òÈï¤Ã¤¿¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡ÖDry Studio PETBRICK 65¡×¤Ç²ò·è¤Ç¤¹¡£
ÂÇ¸°¤·¤Ê¤¬¤é¥Ê¥Ç¥Ê¥Ç
ËÜÂÎ¤Ï65¡ó¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Î¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¤³¤Î¥«¥Ð¡¼¡£
¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òºî¤ë´á¶ñ¹©¾ì¤Ë¤è¤ëÌÓ¤Ê¤Î¤Ç¡¢½À¤é¤«¤¯³ê¤é¤«¡£¼§ÎÏ¤Ç¥¬¥Ã¥Á¥ê¤¯¤Ã¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
¥¡¼¤¬¥ÉÇÉ¼ê¤Ë¸÷¤ë
RGB¥é¥¤¥È¤Ç¶ËºÌ¿§¤Ë¸÷¤é¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥«¥Ð¡¼¤ò³°¤»¤Ð¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
ÍÀþ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯2.5GHz¤ÎÌµÀþÀÜÂ³¤Ç»È¤¨¡¢5,000mAh¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÇÄ¹¼÷Ì¿¤Ç¤¹¡£
»Å»ö¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤â¡©
¥«¥é¥Ð¥ê¤Ï»°ÌÓÇÊÁ¤ÎCalico¤È¡¢¹õÇ¤À¤±¤ÉÊÒÌÜ¤º¤Ä¿§¤¬°ã¤¦Odd-eye¤Î2¿§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¥Ú¥Ã¥È¶Ø»ß¤Î²È¤Ç¤â¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤é°¦¤ÇÊüÂê¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÊKindleÈÇ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
Source: DRY STUDIO, Instagram via YANKO DESIGN