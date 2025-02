【モデルプレス=2025/02/01】ロックバンド・the pillows(ザ・ピロウズ)が2月1日、グループの公式X(旧Twitter)にて解散を発表した。投稿された文書では「the pillows を応援してくださっている皆さまへ」とし「突然ではございますが、the pillowsは1/31 KT Zepp Yokohama公演をもって3人での活動を終了し、解散する事といたしました」と発表。「35年以上の長い活動の中で応援して下さった皆様に感謝申し上げます。本当にありがとうございました。皆さまのお陰で幸せな35年間でした」とファンへの感謝をつづった。

