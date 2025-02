アディダス社は、2025年のFIFAクラブワールドカップで使用される公式試合球を発表した。



クラブワールドカップは大会方式を変更し、今年から夏に行われることになる。大会方式改定後の第1回はアメリカ合衆国で行われることになっており、FIFAはこの試合球に対し、開催国に「敬意を表した」デザインだと述べている。



ボールは赤、白、青のトリコロールに星が鏤められたデザインとなっており、明らかに星条旗を意識したものだ。アディダス社が「プレシジョンシェル」と呼ぶ技術を取り入れて設計されており、飛行の精度と一貫性を高め、最大限に形状と空気保持力を維持するようになっているという。





the countdown is on, and the ball is ready to go.



introducing the Official Match Ball FIFA Club World Cup 2025.



see you this summer pic.twitter.com/e83K9SOS4u