¡Ö¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤¿¡×GACKT¡¢¥Õ¥¸²ñ¸«¤Ç¤Îµ¼Ô¥Þ¥Ê¡¼¤Ë¶ì¸À¡£¡ÖÃÕÀÛ¡×¡ÖÁê±þ¤·¤¯¤Ê¤¤µ¼Ô¤¬Â¿¤¯´¶¤¸¤¿¡×
²Î¼ê¤ÎGACKT¤µ¤ó¤Ï1·î30Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£27Æü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬¹Ô¤Ã¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Î°ìÉôµ¼Ô¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§GACKT¡¢°ìÉôµ¼Ô¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¶ì¸À¡Û
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢GACKT¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î²ñ¸«¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ò¾¯¤·¸«¤¿¡£ÂçÈ¾¤Ï´¶¾ðÅª¤Êµ¼Ô¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤Î°¤µ¤Ë¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤¿¡×¤È¡¢¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÎäÀÅ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëHEADLINE¤ÎÀÐÅÄµ¼Ô¤È¥Þ¥Ê¡¼¤ò¼é¤ì¤ÈÂ¾¤Îµ¼Ô¤ËÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿ÄÌÈÎ¿·Ê¹¤Îº´Æ£µ¼Ô¤ËÇï¼ê¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤Î¾ì¤ÇÍýÀÅª¤Ê¤Õ¤ë¤Þ¤¤¤ò¸«¤»¤¿°ìÉô¤Îµ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¾Î»¿¤ÎÀ¼¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
GACKT¤µ¤ó¤ÏÂ³¤±¤Æ¡Ö²ñ¸«¤Î¾ì¤ËÁê±þ¤·¤¯¤Ê¤¤µ¼Ô¤¬Â¿¤¯´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¥Ü¥¯¤À¤±¤«¡©´¶¾ðÅª¤ËÀ¼¤ò¹Ó¤²¡¢¤¤¤¸¤á¤Ë¤âÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê±¢¼¾¤Ê¼ÁÌä¤ä¡¢Æ²¡¹½ä¤ê¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¡¢ÇÍÀ¼¤òÈô¤Ð¤¹ÃÕÀÛ¤Êµ¼Ô¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤â¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¤¤¤Ä¤«¤éÆüËÜ¤Ï¤³¤ó¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄã¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¡¢²þ¤á¤Æ¶ì¸À¤òÄè¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤Åª¤ò¼Í¤¿°Õ¸«¡×¡ÖGACKT¤µ¤ó¤Î°Õ¸«¤Ë¶¦´¶¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö»ä¤â²ñ¸«¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±´¶¤Ç¤¹¡×¡Ö¤´¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤Æ¤¿¡¡¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Âç½°Áàºî¡¡ËÍ¤Ï¤¹¤°´Ñ¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¢¤ì¤¸¤ãÅú¤¨¤ëÂ¦¤âÊò¤ì¤Á¤ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥Þ¥Ê¡¼¤¬¤Ê¤µ¤¹¤®¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ÆÈè¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:¼µ¸Í ÁÕÂÀ)
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§GACKT¡¢°ìÉôµ¼Ô¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¶ì¸À¡Û
¡Ö¤¤¤Ä¤«¤éÆüËÜ¤Ï¤³¤ó¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄã¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×2024Ç¯12·î¤Ë°ìÉô½µ´©»ï¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÃæµïÀµ¹¤µ¤ó¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡£27Æü¤Ë¤ÏÌó10»þ´ÖÈ¾¤Ë¤âµÚ¤Öµ¼Ô²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Îµ¼Ô¤¬µÍ¤á¤«¤±¤ÆÅÜ¹æ¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦Ãæ¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤°ìÉôµ¼Ô¤âÂçÀ¼¤Ç¼ÁÌä¤ò¼×¤ë¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢°ìÉôµ¼Ô¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
GACKT¤µ¤ó¤ÏÂ³¤±¤Æ¡Ö²ñ¸«¤Î¾ì¤ËÁê±þ¤·¤¯¤Ê¤¤µ¼Ô¤¬Â¿¤¯´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¥Ü¥¯¤À¤±¤«¡©´¶¾ðÅª¤ËÀ¼¤ò¹Ó¤²¡¢¤¤¤¸¤á¤Ë¤âÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê±¢¼¾¤Ê¼ÁÌä¤ä¡¢Æ²¡¹½ä¤ê¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¡¢ÇÍÀ¼¤òÈô¤Ð¤¹ÃÕÀÛ¤Êµ¼Ô¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤â¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¤¤¤Ä¤«¤éÆüËÜ¤Ï¤³¤ó¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄã¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¡¢²þ¤á¤Æ¶ì¸À¤òÄè¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤Åª¤ò¼Í¤¿°Õ¸«¡×¡ÖGACKT¤µ¤ó¤Î°Õ¸«¤Ë¶¦´¶¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö»ä¤â²ñ¸«¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±´¶¤Ç¤¹¡×¡Ö¤´¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤Æ¤¿¡¡¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Âç½°Áàºî¡¡ËÍ¤Ï¤¹¤°´Ñ¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¢¤ì¤¸¤ãÅú¤¨¤ëÂ¦¤âÊò¤ì¤Á¤ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥Þ¥Ê¡¼¤¬¤Ê¤µ¤¹¤®¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ÆÈè¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ç¥£¥¢¤Îºß¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚGACKT¤µ¤ó¤Ï28Æü¤Ë¤âX¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ûÂ¸¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¡¢¾ðÊóÁàºî¤Î¤¢¤êÊý¤âÊÑ¤ï¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤¸¤ã¡¢ÆüËÜ¤Ï¤É¤¦¤À¡©¡×¡ÖÂç¤¤¯À¤³¦¤¬ÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë2025Ç¯¡£¿ôÇ¯¸å¤Ë¡ÖÎÉ¤¤Ç¯¤À¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º£¡¢²¿¤¬É¬Í×¤«¡¢²¿¤ò¤¹¤ë¤Ù¤¤«¡£¿¿Ùõ¤ËÀ¿¼Â¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Îºß¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤¤³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¼µ¸Í ÁÕÂÀ)