スリーピースバンド「SHISHAMO」が1日、公式サイトを更新し、ドラムスの吉川美冴貴(30)の休養を発表した。

サイトでは「Dr. 吉川美冴貴 一時休養のお知らせ」として、「「メンバーのDr. 吉川美冴貴について、以前より体調不良が続いており、医師から一定期間の休養が必要との診断を受けました為、治療に専念すべく、当面の間休養させていただくことになりました」と休養を明かした。

「応援してくださっている皆さまには、ご心配をおかけしてしまい、大変心苦しく存じますが、ご理解いただけますと幸いです」と呼びかけた。

「つきましては、“SHISHAMO ワンマンツアー2025春「NICE TO MEET YOUr town!!! ?season2?」” ならびに今後の予定しているライブは、サポートドラマーを迎えて開催・出演させていただきます」と報告した。

SHISHAMO ワンマンツアー2025春「NICE TO MEET YOUr town!!! 〜season2〜」、SHISHAMO NO YAON!!! 2025、PORTBASE OPENING SERIES “FIRST SAIL” Powered by MERRY ROCK PARADE については払い戻しを実施。そのほかのイベント、フェスに関しては払い戻しは行わない。

「まずは吉川の体調回復を最優先とし、チーム一同、サポートしていきたいと思っております。吉川の活動につきまして復帰の目処が立ちましたら、改めてご案内させていただきます。今後とも、SHISHAMOを何卒よろしくお願い申し上げます」と記した。