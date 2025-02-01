12¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö²ÄÎù¤Ê¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¡×¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼
12¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö²ÄÎù¤Ê¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¡×¤¬¡¢º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£±ÊÈøÍü±û¡Ê21¡Ë¤Ï¡ÖÂç¤¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿²ñ¾ì¤Ç¡¢Ëþ°÷¤Î·Ê¿§¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤³¤¬½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉðÆ»´Û¤È¤«Âç¤¤ÊÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ö²ÄÎù¤Ê¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¡×¤Ï¡¢1·î29Æü¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖÇò¤¸¤ã¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ö²ÄÎù¤Ê¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¡×¤Ï¡¢1·î29Æü¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖÇò¤¸¤ã¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£