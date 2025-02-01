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2025.2.1 Release
Blu-rayÁ´6ËçÁÈ ½é²óÀ¸»º¸ÂÄê
COXA-1370¡Á75
¡ï29,800(ÀÇ¹þ)
https://lit.link/theelive
¡ÚDISC 1¡Û
¡¦WORLD STEREO LYNCH TOUR [1997.5.17 ÆüÈæÃ«Ìî³°Âç²»³ÚÆ²]
¡¦WORLD CHICKEN ZOMBIES TOUR [1998.2.1 ÀÖºä BLITZ]
¡ÚDISC 2¡Û
¡¦WORLD GEAR BLUES TOUR [1999.8.6 ÀÖºä BLITZ]
¡¦WORLD CASANOVA SNAKE TOUR [2000.7.26 ÀÖºä BLITZ]
¡ÚDISC 3¡Û
¡¦TMGE YOYOGI RIOT! [2001.5.23 ¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥×¥é¥¶]
¡¦WORLD RODEO TANDEM BEAT SPECTER TOUR [2001.11.17 ËëÄ¥¥á¥Ã¥»]
¡ÚDISC 4¡Û
¡¦"WHERE IS SUSIE?" TOUR [2002.10.3 ZEPP TOKYO]
¡¦WILD WILD SABRINA HEAVEN TOUR [2003.6.14 ZEPP TOKYO]
¡ÚDISC 5¡Û
¡¦"FUJI ROCK FESTIVAL" SESSIONS
¡¦"RISING SUN ROCK FESTIVAL" SESSIONS
¡ÚBONUS DISC¡Û
¡¦"LIVE Y" SESSIONS
¡¦QUATTRO MEETING '98 [1998.7.1 ½ÂÃ«CLUB QUATTRO]
¡ØTHEE GREATEST HITS¡Ù
2025.2.1 Digital Release
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¡Øcult grass stars¡Ù
2025.3.1 Release
LP2ËçÁÈ¡¡180g½ÅÎÌÈ×
COJA-9528¡Á9 ¡ï6,050(ÀÇ¹þ)
https://lit.link/cultgrassstars
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2.Strawberry garden
3.¥¥ó¥°
4.À¤³¦¤Î½ª¤ï¤ê (Primitive Version)
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3.I was walkin' & sleepin'
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2.Back to 57
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2025.3.1 Digital Release
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2.strawberry garden
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5.toy
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7.I was walkin' & sleepin'
8.Dalls fried chicken
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13.remember Amsterdam
¡Øis this High Time?¡Ù
2025.4.1 Release
LP1ËçÁÈ¡¡180g½ÅÎÌÈ×
COJA-9530¡¡¡ï4,950(ÀÇ¹þ)
https://lit.link/isthishightime
¡ÚSIDE A¡Û
1.Baby, please go home
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5.bowling machine (motor pool version)
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2.blue nylon shirts (from balcony)
3.flash silver bus
4.sweet MONACO
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¡ØHigh Time¡Ù
2025.4.1 Digital Release
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1.brand new stone
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3.Îø¤ò¤·¤è¤¦¤è
4.sweet MONACO
5.¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥ä
6.blue nylon shirts(from bathroom)
7.bowling machine
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9.flash silver bus
10.¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ï¥¦¥¹(texas style)
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