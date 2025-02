THEE MICHELLE GUN ELEPHANTが、「世界の終わり」4KアップコンバートヴァージョンのミュージックビデオをオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開した。「世界の終わり」はTHEE MICHELLE GUN ELEPHANTのメジャーデビュー曲となり、デビュー日である1996年2月1日から29年の時を経て新たに高画質に生まれ変わった映像となるので、ぜひチェックしてもらいたい。また、2月以降毎月4Kのミュージックビデオが公開される。

リリース情報







『THEE LIVE』2025.2.1 ReleaseBlu-ray全6枚組 初回生産限定COXA-1370〜75¥29,800(税込)https://lit.link/theelive【DISC 1】・WORLD STEREO LYNCH TOUR [1997.5.17 日比谷野外大音楽堂]・WORLD CHICKEN ZOMBIES TOUR [1998.2.1 赤坂 BLITZ]【DISC 2】・WORLD GEAR BLUES TOUR [1999.8.6 赤坂 BLITZ]・WORLD CASANOVA SNAKE TOUR [2000.7.26 赤坂 BLITZ]【DISC 3】・TMGE YOYOGI RIOT! [2001.5.23 国立代々木競技場オリンピックプラザ]・WORLD RODEO TANDEM BEAT SPECTER TOUR [2001.11.17 幕張メッセ]【DISC 4】・"WHERE IS SUSIE?" TOUR [2002.10.3 ZEPP TOKYO]・WILD WILD SABRINA HEAVEN TOUR [2003.6.14 ZEPP TOKYO]【DISC 5】・"FUJI ROCK FESTIVAL" SESSIONS・"RISING SUN ROCK FESTIVAL" SESSIONS【BONUS DISC】・"LIVE Y" SESSIONS・QUATTRO MEETING '98 [1998.7.1 渋谷CLUB QUATTRO]『THEE GREATEST HITS』2025.2.1 Digital Release1世界の終わり2.strawberry garden3.ブラック・タンバリン4.リリィ5.キャンディ・ハウス6.シャンデリヤ7.blue nylon shirts (from balcony)8.ゲット・アップ・ルーシー9.バードメン10.カルチャー11.ハイ!チャイナ!12.アウト・ブルーズ13.深く潜れ14.ブギー15.キラー・ビーチ16.CISCO~想い出のサンフランシスコ (She’s gone)17.ジェニー18.スモーキン・ビリー19.G.W.D20.GT40021.リボルバー・ジャンキーズ22.ベイビー・スターダスト23.武蔵野エレジー24.暴かれた世界25.赤毛のケリー26.ドロップ27.サンダーバード・ヒルズ28.太陽をつかんでしまった29.ジプシー・サンディー30.デッドマンズ・ギャラクシー・デイズ31.ダニー・ゴー32.エレクトリック・サーカス※今回初配信の今作はリマスター及びハイレゾ配信ではございません。『cult grass stars』2025.3.1 ReleaseLP2枚組 180g重量盤COJA-9528〜9 ¥6,050(税込)https://lit.link/cultgrassstars【SIDE A】1.トカゲ2.Strawberry garden3.キング4.世界の終わり (Primitive Version)【SIDE B】1.toy2.ブラック・タンバリン3.I was walkin' & sleepin'【SIDE C】1.アンクルサムへの手紙2.Back to 573.Dallas fried chicken【SIDE D】1.スーサイド・モーニング2.いじけるなベイベー3.眠らなきゃ4.remember Amsterdam『cult grass stars』2025.3.1 Digital Releaseリマスター及びハイレゾ配信1.トカゲ2.strawberry garden3.キング4.世界の終わり (Primitive version)5.toy6.ブラック・タンバリン7.I was walkin' & sleepin'8.Dalls fried chicken9.アンクルサムへの手紙10.スーサイド・モーニング11.いじけるなベイベー12.眠らなきゃ13.remember Amsterdam『is this High Time?』2025.4.1 ReleaseLP1枚組 180g重量盤COJA-9530 ¥4,950(税込)https://lit.link/isthishightime【SIDE A】1.Baby, please go home2.brand new stone3.恋をしようよ4.リリィ5.bowling machine (motor pool version)【SIDE B】1.笑うしかない2.blue nylon shirts (from balcony)3.flash silver bus4.sweet MONACO5.シャンデリヤ『High Time』2025.4.1 Digital Releaseリマスター及びハイレゾ配信1.brand new stone2.リリィ3.恋をしようよ4.sweet MONACO5.シャンデリヤ6.blue nylon shirts(from bathroom)7.bowling machine8.笑うしかない9.flash silver bus10.キャンディ・ハウス(texas style)11.スロー12.Baby,please go home〜wave’33