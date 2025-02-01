斉藤由貴、歌手デビュー40周年記念のセルフカバーALより「夢の中へ」のスタジオムービー公開
年2025年2月21日で歌手デビュー40周年を迎える斉藤由貴が、同日にリリースするセルフカバーアルバム『水響曲 第二楽章』に収録されている「夢の中へ」のスタジオムービーを公開した。
デビューから数々の楽曲をプロデュースしてきた音楽プロデューサー武部聡志全曲リアレンジによるセルフカバーアルバム。高校生による合唱とコラボレーションした「卒業」や「夢の中へ」「悲しみよこんにちは」「土曜日のタマネギ」「ORACIÓN -祈り-」などのシングル曲に加え、ファンの間でも人気の高い「予感」「家族の食卓」「青春」など全10曲を収録。その中からニューアレンジの「夢の中へ」のスタジオムービーが公開。跳ねた雰囲気の本人歌唱映像でアルバムが楽しみになる映像だ。
リリース情報
▲通常盤
▲初回限定盤
▲プレミアムコレクターズエディション
2025.2.21 RELEASE
■通常盤 CD \3,500（税込価格）/ VICL-66043
■初回限定盤 2CD \4,800（税込価格）/ VICL-66041〜2
■プレミアムコレクターズエディション（完全生産限定盤）2SHM-CD＋PHOTO BOOK \7,700（税込価格）/ VIZL-2416
○三方背豪華パッケージ仕様（261mm×194.5mm）
○高音質SHM-CD仕様
○ボーナスディスク（イントゥルメンタル音源）付き２枚組
○フォトブック（24P）
▼収録曲※曲順未定全10曲収録（ニューアレンジ）
夢の中へ / 悲しみよこんにちは / 土曜日のタマネギ / Where〜金色の夜〜 / 青春
ORACIÓN -祈り- / ストローハットの夏想い / 予感 / 卒業 /家族の食卓
※初回限定盤Disc2にはDisc1のオリジナル音源収録
※プレミアムコレクターズエディションはSHM-CD仕様且つ、Disc2にはDisc1のインストゥルメンタル音源収録
Blu-ray＆DVD『Studio Live 水響曲「四季」』
▲Blu-ray＆DVD『Studio Live 水響曲「四季」』
2025.2.21 RELEASE
■Blu-ray \7,700（税込価格）/ VIXL-476
■DVD（２枚組） \7,700（税込価格）/ VIBL-1167〜8
▼収録曲※全21曲収録
「春」（2024年２月21日ビクタースタジオにて収録）
1.MAY（1986年 8thシングル）詞：谷山浩子 曲：MAYUMI
2.青春（1985年「卒業」カップリング曲）詞：松本隆 曲：筒美京平
3.木綿のハンカチーフ（1975年 太田裕美カバー曲）詞：松本隆 曲：筒美京平
4.夢の中へ（1989年 12thシングル）詞：松本隆 曲：筒美京平
5.春よ、来い（1994年 松任谷由実カバー曲）詞・曲：松任谷由実
「夏」（2024年7月27日ビクタースタジオにて収録）
1.初戀（1985年 3rdシングル）詞：松本隆 曲：筒美京平
2.ストローハットの夏想い（1986年 アルバム「チャイム」より）詞：あさくらせいら 曲：MAYUMI
3.ITSY BITSY TEENY WEENIE YELLOW POLKA DOT BIKINI（1960年 BRIAN HYLANDカバー曲） 詞・曲：PAUL VANCE / LEE POCKRISS
4.アクリル色の微笑（1986年 アルバム「チャイム」より）詞：斉藤由貴 曲：崎谷健次郎
5.青空のかけら（1986年 7thシングル）詞：松本隆 曲：亀井登志夫
6.さよならの夏〜コクリコ坂から〜（2011年 手嶌葵カバー曲）詞：万里村ゆき子 曲：坂田晃一
「秋」（2024年11月23日ビクタースタジオにて収録）
7.砂の城（1987年 9thシングル）詞：森雪之丞 曲：岡本朗
8.少女時代（1988年 アルバム「PANT」より）詞・曲：原由子
9.風立ちぬ（1981年 松田聖子カバー曲）詞：松本隆 曲：大瀧詠一
10.終りの気配（1988年 アルバム「PANT」より）詞：斉藤由貴 曲：山口美央子
11.Autumn Park（1986年 松任谷由実カバー曲）詞・曲：松任谷由実
「冬」（2024年11月30日ビクタースタジオにて収録）
1.情熱（1985年 4thシングル）詞：松本隆 曲：筒美京平
2.MOON WALTZ〜月の輪舞（1991年アルバム「MOON」収録）詞：斉藤由貴 曲：岡本朗
3.Woman”Wの悲劇”より（1984年 薬師丸ひろ子カバー曲）詞：松本隆 曲：呉田軽穂
4.白い炎（1985年2nd シングル）詞：森雪之丞 曲：玉置浩二
5.翼をください（1971年 赤い鳥カバー曲）詞：山上路夫 曲：村井邦彦
ライブ・イベント情報
2月21日(金) 開場17:30/開演18:30
Info)ディスクガレージhttps://info.diskgarage.com/
2月23日(日) 開場16:00/開演17:00 仙台電力ホール
Info)キョードー東北022-217-7788(平日13:00〜16:00、土曜日10:00〜12:00 ※祝日を除く)
2月27日(木) 開場17:30/開演18:30 LINE CUBE SHIBUYA
Info)ディスクガレージhttps://info.diskgarage.com/
3月1日(土) 開場16:00/開演17:00 Niterra日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール
Info)キョードー東海052-972-7466(月〜金 12:00〜18:00 /土10:00〜13:00 ※日・祝は休業
3月2日(日)開場16:00/開演17:00 ＳｋｙシアターＭＢＳ
Info)キョードーインフォメーション0570-200-888(11:00〜18:00 ※日祝除く)
3月9日(日)開場16:00/開演17:00 神戸国際会館
Info) キョードーインフォメーション0570-200-888(11:00〜18:00 ※日祝除く)
3月20日（木祝）開場16:00/開演17:00福岡キャナルシティ劇場
Info) キョードー西日本0570-09-2424(月〜土 11:00〜15:00)
※追加公演
3月23日（日）開場16:00/開演17:0 0昭和女子大学 人見記念講堂
Info)ディスクガレージhttps://info.diskgarage.com/
■料金（税込）
指定席 11,000円
U-18シート 5,500円
入場制限※未就学児入場不可
※U-18シートは18才未満対象のお席となり、一般発売からの販売となります。
公演当日「お名前・生年月日が確認できる身分証」をお一人様ずつご提示ください。
■チケット販売スケジュール
一般発売中
https://w.pia.jp/t/saitoyuki/
関連リンク◆斉藤由貴40th Anniversary Project Special Site
◆斉藤由貴オフィシャルLINE @saitoyuki_officia
◆斉藤由貴レーベルアーティストページ