リリース情報





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▲Blu-ray＆DVD『Studio Live 水響曲「四季」』 ▲Blu-ray＆DVD『Studio Live 水響曲「四季」』

セルフカバーアルバム『水響曲 第二楽章』2025.2.21 RELEASE■通常盤 CD \3,500（税込価格）/ VICL-66043■初回限定盤 2CD \4,800（税込価格）/ VICL-66041〜2■プレミアムコレクターズエディション（完全生産限定盤）2SHM-CD＋PHOTO BOOK \7,700（税込価格）/ VIZL-2416○三方背豪華パッケージ仕様（261mm×194.5mm）○高音質SHM-CD仕様○ボーナスディスク（イントゥルメンタル音源）付き２枚組○フォトブック（24P）▼収録曲※曲順未定全10曲収録（ニューアレンジ）夢の中へ / 悲しみよこんにちは / 土曜日のタマネギ / Where〜金色の夜〜 / 青春ORACIÓN -祈り- / ストローハットの夏想い / 予感 / 卒業 /家族の食卓※初回限定盤Disc2にはDisc1のオリジナル音源収録※プレミアムコレクターズエディションはSHM-CD仕様且つ、Disc2にはDisc1のインストゥルメンタル音源収録Blu-ray＆DVD『Studio Live 水響曲「四季」』2025.2.21 RELEASE■Blu-ray \7,700（税込価格）/ VIXL-476■DVD（２枚組） \7,700（税込価格）/ VIBL-1167〜8▼収録曲※全21曲収録「春」（2024年２月21日ビクタースタジオにて収録）1.MAY（1986年 8thシングル）詞：谷山浩子 曲：MAYUMI2.青春（1985年「卒業」カップリング曲）詞：松本隆 曲：筒美京平3.木綿のハンカチーフ（1975年 太田裕美カバー曲）詞：松本隆 曲：筒美京平4.夢の中へ（1989年 12thシングル）詞：松本隆 曲：筒美京平5.春よ、来い（1994年 松任谷由実カバー曲）詞・曲：松任谷由実「夏」（2024年7月27日ビクタースタジオにて収録）1.初戀（1985年 3rdシングル）詞：松本隆 曲：筒美京平2.ストローハットの夏想い（1986年 アルバム「チャイム」より）詞：あさくらせいら 曲：MAYUMI3.ITSY BITSY TEENY WEENIE YELLOW POLKA DOT BIKINI（1960年 BRIAN HYLANDカバー曲） 詞・曲：PAUL VANCE / LEE POCKRISS4.アクリル色の微笑（1986年 アルバム「チャイム」より）詞：斉藤由貴 曲：崎谷健次郎5.青空のかけら（1986年 7thシングル）詞：松本隆 曲：亀井登志夫6.さよならの夏〜コクリコ坂から〜（2011年 手嶌葵カバー曲）詞：万里村ゆき子 曲：坂田晃一「秋」（2024年11月23日ビクタースタジオにて収録）7.砂の城（1987年 9thシングル）詞：森雪之丞 曲：岡本朗8.少女時代（1988年 アルバム「PANT」より）詞・曲：原由子9.風立ちぬ（1981年 松田聖子カバー曲）詞：松本隆 曲：大瀧詠一10.終りの気配（1988年 アルバム「PANT」より）詞：斉藤由貴 曲：山口美央子11.Autumn Park（1986年 松任谷由実カバー曲）詞・曲：松任谷由実「冬」（2024年11月30日ビクタースタジオにて収録）1.情熱（1985年 4thシングル）詞：松本隆 曲：筒美京平2.MOON WALTZ〜月の輪舞（1991年アルバム「MOON」収録）詞：斉藤由貴 曲：岡本朗3.Woman”Wの悲劇”より（1984年 薬師丸ひろ子カバー曲）詞：松本隆 曲：呉田軽穂4.白い炎（1985年2nd シングル）詞：森雪之丞 曲：玉置浩二5.翼をください（1971年 赤い鳥カバー曲）詞：山上路夫 曲：村井邦彦