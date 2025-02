布袋寅泰の代名詞であり原点でもある“GUITARHYTHM”シリーズの8作目となるアルバム『GUITARHYTHM VIII』が4月16日にリリースされることが発表となった。2024年12月開催の日本武道館公演<LIVE IN BUDOKAN 〜The HOTEI〜 “Super Hits & History”>は、2024年唯一の単独公演としてチケットは即日完売。観客の熱気に満ちた公演中、MCで布袋が触れていたアルバムの正式リリース決定となる。前作より1年7ヶ月ぶりとなる今作『GUITARHYTHM VIII』も、その名にふさわしく挑戦的でアヴァンギャルド、刺激に満ちあふれた紛うことなき最高傑作の完成だ。

■アルバム『GUITARHYTHM VIII』



2025年4月16日(水)リリース予約リンク:https://Hotei.lnk.to/guitarhythm_8PR▼リリース形態(4種)【Deluxe Edition A (CD+BD)】9,000円+税 (税込9,900円)【Deluxe Edition A (CD+DVD)】8,500円+税 (税込9,350円)映像:LIVE IN BUDOKAN 〜The HOTEI〜 “The HITS”※2024年12月6日(金)に日本武道館で行われた<LIVE IN BUDOKAN 〜The HOTEI〜 “Super Hits & History”> Day 1 “The HITS”を完全収録【Deluxe Edition B (CD+BD)】9,000円+税 (税込9,900円)【Deluxe Edition B (CD+DVD)】8,500円+税 (税込9,350円)映像:LIVE IN BUDOKAN 〜The HOTEI〜 “The HISTORY”※2024年12月7日(土)に日本武道館で行われた<LIVE IN BUDOKAN 〜The HOTEI〜 “Super Hits & History”> Day 2 “The HISTORY”を完全収録【完全数量限定盤 (CD+2BD)】14,000円+税 (税込15,400円)【完全数量限定盤 (CD+2DVD)】13,000円+税(税込14,300円)映像:LIVE IN BUDOKAN 〜The HOTEI〜 “Super Hits & History”※Day 1 “The HITS”と、Day 2 “The HISTORY”2日分の映像を収録※FC限定で、GUITARHYTHM柄BOXにて発送【通常盤 (CD)】3,000円+税 (税込3,300円)●CD収録内容全12曲収録予定●映像内容 (BD / DVD共通▼“Deluxe Edition A”<LIVE IN BUDOKAN 〜The HOTEI〜 “The HITS”>2024年12月6日(金)日本武道館スリルBE MY BABYMarionetteRUSSIAN ROULETTENOCTURNE No.9CIRCUSラストシーン季節が君だけを変える1990Battle Without Honor or HumanityGive It To The UniverseSTILL ALIVEさらば青春の光SURRENDERバンビーナB・BLUE恋をとめないでDreamin’StereocasterC'MON EVERYBODYGLORIOUS DAYSPOISON▼“Deluxe Edition B”<LIVE IN BUDOKAN 〜The HOTEI〜 “The HISTORY”>2024年12月7日(土)日本武道館NO. NEW YORKMarionetteBAD FEELINGBE MY BABYPROPAGANDAMATERIALSMEMORYDANCING WITH THE MOONLIGHTFLY INTO YOUR DREAMSUPERSONIC GENERATIONGOOD SAVAGEDIVING WITH MY CARTEENAGE EMOTIONLONDON GAMEMERRY-GO-ROUNDC'MON EVERYBODYGLORIOUS DAYSDreamin’StereocasterBattle Without Honor or HumanityLONELY★WILDPOISONバンビーナ▼“完全数量限定盤”<LIVE IN BUDOKAN 〜The HOTEI〜 “The HITS”>2024年12月6日(金)日本武道館<LIVE IN BUDOKAN 〜The HOTEI〜 “The HISTORY”>2024年12月7日(土)日本武道館※それぞれ全曲収録●主要チェーン先着オリジナル特典・Amazon.co.jp:トートバッグ・HMV:缶バッジ2個セット(直径約32mm)・楽天ブックス: ミニアクリルスタンド・その他一般店共通特典:A4クリアファイル※チェーン別特典が付くショップは共通特典対象外となります※ショップにより特典が付かない場合がございます※購入特典は数に限りがあります。お早めのご予約をお勧めいたします※特典絵柄は後日発表いたします●beat crazy会員限定特典(先着数量限定)・CDジャケットサイズカード※“完全数量限定盤”(CD+2BD)もしくは“完全数量限定盤”(CD+2DVD)をご購入いただいた方が対象となります※CDケースに入れれば、アナザージャケットとしても使用可能※購入方法はbeat crazy会員サイトをご確認ください※購入特典は数に限りがあります。お早めのご予約をお勧めいたします※特典絵柄は後日発表いたします※beat crazyでは“Deluxe Edition A”、“Deluxe Edition B”、“通常盤”の取り扱いはございません●beat crazyオリジナル配送BOX(先着数量限定)beat crazyにて、“完全数量限定盤”(CD+2BD)もしくは“完全数量限定盤”(CD+2DVD)をご購入された方のみ、専用のオリジナル配送BOXでお届けいたします。※beat crazyでは“Deluxe Edition A”、“Deluxe Edition B”、“通常盤”の取り扱いはございません