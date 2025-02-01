布袋寅泰、アルバム『GUITARHYTHM VIII』を4月リリース＋参加アーティストにChar、石野卓球、吉井和哉＋全国ツアー開催も
布袋寅泰の代名詞であり原点でもある“GUITARHYTHM”シリーズの8作目となるアルバム『GUITARHYTHM VIII』が4月16日にリリースされることが発表となった。
◆布袋寅泰 画像
2024年12月開催の日本武道館公演＜LIVE IN BUDOKAN 〜The HOTEI〜 “Super Hits & History”＞は、2024年唯一の単独公演としてチケットは即日完売。観客の熱気に満ちた公演中、MCで布袋が触れていたアルバムの正式リリース決定となる。前作より1年7ヶ月ぶりとなる今作『GUITARHYTHM VIII』も、その名にふさわしく挑戦的でアヴァンギャルド、刺激に満ちあふれた紛うことなき最高傑作の完成だ。
レコーディング参加アーティスト陣も豪華だ。名曲「Stereocaster」より19年の時を経て、再びCharとのコラボレーションが実現。2月11日に行われる＜Jeff Beckトリビュートライヴ＞での共演も話題の日本を代表するギタリスト同士の貴重かつ熱いサウンドは必聴だ。また、電気グルーヴの石野卓球と初タッグは、ぶっといグルーヴに艶やかなギターが織りなす世界標準の仕上がりとなった。さらに、過去にコラボしたことがあるTHE YELLOW MONKEYの吉井和哉も作詞で1曲参加している。
カバーアートは“GUITARHYTHM”シリーズのデザインを手掛けてきた永石勝が担当。写真は石黒淳二。近未来的なビビッドなオレンジスーツのスタイリングは里山拓斗が担当した。
リリース形態は“Deluxe Edition A”、“Deluxe Edition B”、“完全数量限定盤”、“通常盤”の4種。“Deluxe Edition A”には前述の日本武道館のライブ＜LIVE IN BUDOKAN 〜The HOTEI〜 “Super Hits & History”＞より、初日(12月6日)の“The HITS”を全曲収録したライブ映像を付属。“Deluxe Edition B”には、その2日目(12月7日)の“The HISTORY”を全曲収録したライブ映像を付属。“完全数量限定盤”は初日(12月6日)の“The HITS”と2日目(12月7日)の“The HISTORY”を全曲収録したライブ映像が付属する豪華盤だ。また、主要レコードチェーン先着オリジナル特典、ファンクラブ(beat crazy)会員限定特典(先着数量限定)も発表されている。トラックリストや映像内容などの追加情報は今後改めて発表される予定だ。
そして、アルバムリリース直後にはホームタウン群馬高崎2DAYSを皮切りに全国24ヵ所28公演を巡る＜HOTEI the LIVE 2025 “GUITARHYTHM VIII TOUR”＞の開催も発表となった。本日2月1日は布袋寅泰のバースデイ。ファンへの嬉しい情報が届けられたかたちだ。
■アルバム『GUITARHYTHM VIII』
予約リンク：https://Hotei.lnk.to/guitarhythm_8PR
▼リリース形態(4種)
【Deluxe Edition A (CD+BD)】9,000円＋税 (税込9,900円)
【Deluxe Edition A (CD+DVD)】8,500円＋税 (税込9,350円)
映像：LIVE IN BUDOKAN 〜The HOTEI〜 “The HITS”
※2024年12月6日(金)に日本武道館で行われた＜LIVE IN BUDOKAN 〜The HOTEI〜 “Super Hits & History”＞ Day 1 “The HITS”を完全収録
【Deluxe Edition B (CD+BD)】9,000円＋税 (税込9,900円)
【Deluxe Edition B (CD+DVD)】8,500円＋税 (税込9,350円)
映像：LIVE IN BUDOKAN 〜The HOTEI〜 “The HISTORY”
※2024年12月7日(土)に日本武道館で行われた＜LIVE IN BUDOKAN 〜The HOTEI〜 “Super Hits & History”＞ Day 2 “The HISTORY”を完全収録
【完全数量限定盤 (CD+2BD)】14,000円+税 (税込15,400円)
【完全数量限定盤 (CD+2DVD)】13,000円+税(税込14,300円)
映像：LIVE IN BUDOKAN 〜The HOTEI〜 “Super Hits & History”
※Day 1 “The HITS”と、Day 2 “The HISTORY”2日分の映像を収録
※FC限定で、GUITARHYTHM柄BOXにて発送
【通常盤 (CD)】3,000円＋税 (税込3,300円)
●CD収録内容
全12曲収録予定
●映像内容 (BD / DVD共通
▼“Deluxe Edition A”
＜LIVE IN BUDOKAN 〜The HOTEI〜 “The HITS”＞
2024年12月6日(金)日本武道館
スリル
BE MY BABY
Marionette
RUSSIAN ROULETTE
NOCTURNE No.9
CIRCUS
ラストシーン
季節が君だけを変える
1990
Battle Without Honor or Humanity
Give It To The Universe
STILL ALIVE
さらば青春の光
SURRENDER
バンビーナ
B・BLUE
恋をとめないで
Dreamin’
Stereocaster
C'MON EVERYBODY
GLORIOUS DAYS
POISON
▼“Deluxe Edition B”
＜LIVE IN BUDOKAN 〜The HOTEI〜 “The HISTORY”＞
2024年12月7日(土)日本武道館
NO. NEW YORK
Marionette
BAD FEELING
BE MY BABY
PROPAGANDA
MATERIALS
MEMORY
DANCING WITH THE MOONLIGHT
FLY INTO YOUR DREAM
SUPERSONIC GENERATION
GOOD SAVAGE
DIVING WITH MY CAR
TEENAGE EMOTION
LONDON GAME
MERRY-GO-ROUND
C'MON EVERYBODY
GLORIOUS DAYS
Dreamin’
Stereocaster
Battle Without Honor or Humanity
LONELY★WILD
POISON
バンビーナ
▼“完全数量限定盤”
＜LIVE IN BUDOKAN 〜The HOTEI〜 “The HITS”＞
2024年12月6日(金)日本武道館
＜LIVE IN BUDOKAN 〜The HOTEI〜 “The HISTORY”＞
2024年12月7日(土)日本武道館
※それぞれ全曲収録
●主要チェーン先着オリジナル特典
・Amazon.co.jp：トートバッグ
・HMV:缶バッジ2個セット(直径約32mm)
・楽天ブックス： ミニアクリルスタンド
・その他一般店共通特典：A4クリアファイル
※チェーン別特典が付くショップは共通特典対象外となります
※ショップにより特典が付かない場合がございます
※購入特典は数に限りがあります。お早めのご予約をお勧めいたします
※特典絵柄は後日発表いたします
●beat crazy会員限定特典(先着数量限定)
・CDジャケットサイズカード
※“完全数量限定盤”(CD+2BD)もしくは“完全数量限定盤”(CD+2DVD)をご購入いただいた方が対象となります
※CDケースに入れれば、アナザージャケットとしても使用可能
※購入方法はbeat crazy会員サイトをご確認ください
※購入特典は数に限りがあります。お早めのご予約をお勧めいたします
※特典絵柄は後日発表いたします
※beat crazyでは“Deluxe Edition A”、“Deluxe Edition B”、“通常盤”の取り扱いはございません
●beat crazyオリジナル配送BOX(先着数量限定)
beat crazyにて、“完全数量限定盤”(CD+2BD)もしくは“完全数量限定盤”(CD+2DVD)をご購入された方のみ、専用のオリジナル配送BOXでお届けいたします。
※beat crazyでは“Deluxe Edition A”、“Deluxe Edition B”、“通常盤”の取り扱いはございません
■＜HOTEI the LIVE 2025 “GUITARHYTHM VIII TOUR＞
4月27日(日) 群馬・高崎芸術劇場 大劇場
4月29日(火/祝) 栃木・栃木県総合文化センター メインホール
5月03日(土/祝) 岩手・奥州市文化会館 Zホール 大ホール
5月04日(日/祝) 福島・けんしん郡山文化センター(郡山市民文化センター)大ホール
5月10日(土) 香川・サンポートホール高松 大ホール
5月11日(日) 高知・高知県立県民文化ホール オレンジホール
5月17日(土) 新潟・新潟県民会館 大ホール
5月18日(日) 富山・富山オーバード・ホール 大ホール
5月25日(日) 福岡・福岡サンパレス ホテル＆ホール
5月28日(水) 神奈川・相模女子大学グリーンホール 大ホール
6月01日(日) 茨城・水戸市民会館 グロービスホール
6月06日(金) 北海道・カナモトホール(札幌市民ホール)
6月08日(日) 北海道・函館市民会館 大ホール
6月15日(日) 東京・NHKホール
6月20日(金) 大阪・フェスティバルホール
6月21日(土) 大阪・フェスティバルホール
6月28日(土) 佐賀・佐賀市文化会館 大ホール
6月29日(日) 熊本・熊本城ホール メインホール
7月11日(金) 千葉・市川市文化会館 大ホール
7月12日(土) 千葉・市川市文化会館 大ホール
7月19日(土) 愛知・愛知県芸術劇場 大ホール
7月20日(日) 愛知・愛知県芸術劇場 大ホール
7月26日(土) 静岡・アクトシティ浜松 大ホール
7月27日(日) 京都・ロームシアター京都 メインホール
8月02日(土) 広島・上野学園ホール
8月03日(日) 岡山・岡山芸術創造劇場ハレノワ 大劇場
8月09日(土) 宮城・仙台サンプラザホール
▼チケット
全席指定：\11,000(税込)
※3歳未満入場不可(3歳以上有料)
※お子様の会場における安全責任は、同行保護者に負っていただきます
関連リンク
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