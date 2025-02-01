ÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ 7Æü³«ºÅ¤Ø¡¡·ÐºÑ¡¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ê¤ÉµÄÏÀ¤«
¡¡ÀÐÇËÁíÍýÂç¿Ã¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î½é¤á¤Æ¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ï¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç7Æü¡¢¹Ô¤ï¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡ÖÈà¡ÊÀÐÇËÁíÍý¡Ë¤ÏÍè½µÍè¤ë¡£²ñÃÌ¤·¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¡£»ä¤ÏÆüËÜ¤ò¤È¤Æ¤âÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¹¥¤¤À¡£ÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÎ¾Êý¤Î¹ñ±×¤òËþ¤¿¤¹¤è¤¦¤Ê¿·¤·¤¤·Á¤ÎÆ±ÌÁ¤òÃÛ¤¡¢¿·¤¿¤Ê¹â¤ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥á¥¥·¥³¤Ê¤É¤Ø¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢ÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¤â·ÐºÑ¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤Ê¤É¤ò½ä¤êµÄÏÀ¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¡¡³°Ì³¾Ê´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ãë¿©²ñ¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¶¦Æ±²ñ¸«¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤Êý¸þ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢³°Ì³¡¦ËÉ±Ò³ÕÎ½Æ±»Î¤Î²ñÃÌ¡Ö2¥×¥é¥¹2¡×¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢´ä²°³°Ì³Âç¿Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¹ñ²ñ¤Î¾õ¶·¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Æ±¹Ô¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«È½ÃÇ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡¢ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤é¤È¸øÅ¡¤ÇË¬ÊÆ¤Ë¸þ¤±¤¿ÊÙ¶¯²ñ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2Æü¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆËüÁ´¤ÎÂÖÀª¤ÇÎ×¤à¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡ÖÈà¡ÊÀÐÇËÁíÍý¡Ë¤ÏÍè½µÍè¤ë¡£²ñÃÌ¤·¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¡£»ä¤ÏÆüËÜ¤ò¤È¤Æ¤âÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¹¥¤¤À¡£ÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÎ¾Êý¤Î¹ñ±×¤òËþ¤¿¤¹¤è¤¦¤Ê¿·¤·¤¤·Á¤ÎÆ±ÌÁ¤òÃÛ¤¡¢¿·¤¿¤Ê¹â¤ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥á¥¥·¥³¤Ê¤É¤Ø¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢ÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¤â·ÐºÑ¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤Ê¤É¤ò½ä¤êµÄÏÀ¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢³°Ì³¡¦ËÉ±Ò³ÕÎ½Æ±»Î¤Î²ñÃÌ¡Ö2¥×¥é¥¹2¡×¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢´ä²°³°Ì³Âç¿Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¹ñ²ñ¤Î¾õ¶·¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Æ±¹Ô¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«È½ÃÇ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡¢ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤é¤È¸øÅ¡¤ÇË¬ÊÆ¤Ë¸þ¤±¤¿ÊÙ¶¯²ñ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2Æü¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆËüÁ´¤ÎÂÖÀª¤ÇÎ×¤à¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£