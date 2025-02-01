¡Úµð¿Í¡ÛÅÄÃæ¾Âç¤Ëµ×ÊÝ¥³¡¼¥Á¤¬Ç®·ì»ØÆ³¡¡¿ûÌîÉü³è¤ËÆ³¤¤¤¿Ì¾Çì³Ú¤¬¿È¤Ö¤ê¼ê¤Ö¤ê½õ¸À
¡¡µð¿Í¤ÎµÜºê¥¥ã¥ó¥×¤¬£±Æü¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡±«¤Î¤¿¤á¼¼Æâ¤ÎÌÚ¤Î²Ö¥É¡¼¥à¤ÇÎý½¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·²ÃÆþ¤ÎÁ°³ÚÅ·¡¦ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤Ë¤Ï¡¢µ×ÊÝ¹¯À¸½ä²óÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤¬Ç®·ì»ØÆ³¡£
¡¡¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ëÃæ¤Ë¿È¤Ö¤ê¼ê¤Ö¤ê¥Õ¥©¡¼¥à¤Î½õ¸À¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤âÌ©Ãå¤·¤ÆÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤Ê¤É¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¾¤ÏºòÇ¯¤Ï£²£³Ç¯½©¤Î±¦Éª¼ê½Ñ¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê£°¾¡¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡¢ºòÇ¯£±£µ¾¡¤Ç£Í£Ö£Ð¤Ëµ±¤¤¤¿¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¤òÉü³è¤ËÆ³¤¤¤¿µ×ÊÝ¥³¡¼¥Á¤ËÅÄÃæ¾¤Î»ØÆ³¤òÂ÷¤¹Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¥ã¥ó¥×½éÆü¤«¤éÁáÂ®Ç»Ì©¤Ê»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£