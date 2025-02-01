¡È¥¹¥Þ¥Û2ÂæÆ±»þ»ÈÍÑ¡É¤¬¤Ç¤¤ë²è´üÅª¤Ê¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É
¹³Ñ¤ÈË¾±ó¡¢¥ï¥ó¥ª¥Ú2¥«¥á¤â³Ú¾¡¤Ç¤¹¡ª
MagSafe¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¤Î¤ª¤â¤·¤íÁª¼ê¸¢¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤¤¥»¥ó¤¤¤¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¡Ö¥Þ¥°¥Í¥Ö¥ë¡×¤Ã¤Æ¤ä¤Ä¡£
¼§ÎÏ¤Ç¤¯¤Ã¤Ä¤¯¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É¡£ÂæºÂÉôÊ¬¤âÆ±¤¸Âç¤¤µ¤Î¼§ÀÐ¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Í¡£ÌÌÀÑ¹¤á¤À¤«¤éMax·Ï¤Ä¤±¤Æ¤â°ÂÄê¤¹¤ë¤·¡¢¼ê¤Ç»ý¤Ã¤¿¤È¤¤â¥ê¥ó¥°Æâ¤Ë»Ø¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤«¤é°®¤ê¤ä¤¹¤½¤¦¡£
ÂæºÂ¤Î¤Û¤¦¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¤â¼§ÀÐ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é³¹¤Ê¤«¤ÎÅ´¡¹¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤±¤Æ¡¢»°µÓÂå¤ï¤ê¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë¤«¤é¡¢¼«»£¤ê»£±Æ¤â¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£¤¦¤¨¤Ë¡¢¤À¡£
¤´Í÷¤Î¤è¤¦¤ËÆ±»þ¤Ë2Âæ¤Î¥¹¥Þ¥Û¤¬»È¤¨¤Á¤ã¤¦¡£ÇØÌÌ¤ËÉÕÂ°¤Î¥×¥ì¡¼¥È¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢iPhone¤ÈAndroid¤ÎÆóÅáÎ®¤À¤Ã¤ÆÌ´¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
1Âæ¤á¤Ç»£±Æ¡õÇÛ¿®¡¢2Âæ¤á¤Ç¥³¥á¥ó¥È³ÎÇ§¤È¤¤¤Ã¤¿»È¤¤Êý¤â¤Ç¤¤ë¤Í¡£
ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥¹¥Þ¥Û¤¬¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤Î»þÂå¤È¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥Þ¥°¥Í¥Ö¥ë¤Î½ÅÍ×¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¡õ¥ß¥É¥ë¥ì¥ó¥¸/¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¥¹¥Þ¥Û¤Î2Âæ»ý¤Á¤â¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤·¡£
Source: AREA