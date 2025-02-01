TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤ÎÆ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¤¬¡¢È¯À¸¤«¤é5ÆüÌÜ¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢¼þÊÕ¤Ç¤Ï²¼¿åÆ»¤Î»ÈÍÑÀ©¸Â¤Ê¤É¡¢»ÔÌ±À¸³è¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ºë¶Ì¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤Î¸òº¹ÅÀ¤ÇÀè·î28Æü¤Ëµ¯¤­¤¿Æ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÃÏ²¼¤òÄÌ¤ë²¼¿å´É¤¬ÅÚº½¤ÇËä¤Þ¤ê¡¢²¼¿å¤¬Î®¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤³¤Î¤¿¤á¡¢¸©¤ÏÈ¬Ä¬»Ô¤Î¤Û¤«¡¢¶áÎÙ¤Î¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÎÐ¶è¤Ê¤É¤ÎÃÏ°è¤ËÀöÂõ¤äÉ÷Ï¤¤Ê¤É¤Î²¼¿åÆ»¤Î»ÈÍÑ¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¤è¤½120Ëü¿Í¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

°ìÊý¡¢Åìµþ¥¬¥¹¤ÏÈ¬Ä¬»Ô¤Î°ìÉô¤ÎÃÏ°è¤ÇÅÔ»Ô¥¬¥¹¤Î¶¡µë¤òÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤­¤ç¤¦¸áÁ°9»þº¢¤Þ¤Ç¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸ÜµÒ¤ËÂÐ¤·¶¡µë¤òºÆ³«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£