¥µ¥¶¥ó¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¤Î¿·¶Ê¡Ö»Ë¾åºÇ¶²¤Î¥â¥ó¥¹¥¿ー¡×¤¬¡¢º£Ìë¤Î¡Ø·¬ÅÄ²ÂÍ´¤Î¤ä¤µ¤·¤¤ÌëÍ·¤Ó¡Ù¤Ç½éOA

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■アルバム中盤に収録される「史上最恐のモンスター」の全貌が明らかに!

3月19日にリリースされるサザンオールスターズの新オリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』に収録される完全未発表の新曲「史上最恐のモンスター」が、2月1日放送の桑田佳祐のレギュラーラジオ『桑田佳祐のやさしい夜遊び』(TOKYO FM/JFN系列で毎週土曜23時~)にて初オンエアされる。

タイトルの“モンスター”はいったい何を指す言葉なのか? アルバム中盤に収録されるこの楽曲の全貌が明らかになる。

桑田によるコメントとともに新曲を楽しむことができる本放送を、ぜひリアルタイムで楽しもう。その他、アルバム詳細は特設サイトで。

リリース情報

2025.01.01 ON SALE

DIGITAL SINGLE「桜、ひらり」

2025.03.19 ON SALE

ALBUM『THANK YOU SO MUCH』

『桑田佳祐のやさしい夜遊び』番組サイト

https://www.tfm.co.jp/yoasobi/

サザンオールスターズ『THANK YOU SO MUCH』特設サイト

https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch

サザンオールスターズ OFFICIAL SITE

https://southernallstars.jp