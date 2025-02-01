6¿ÍÅë¾è¤Î¾®·¿µ¡ÄÆÍî¡¢Ê£¿ô¤Î»à½ý¼Ô¡¡ÊÆ¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢
¥¢¥á¥ê¥«ÅìÉô¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤Ç¡¢ÆüËÜ»þ´Ö1Æü¸áÁ°8»þÈ¾¤´¤í¡¢6¿Í¤¬¾è¤Ã¤¿°åÎÅÍ¢Á÷ÍÑ¤Î¾®·¿µ¡¤¬ÄÆÍî¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê£¿ô¤Î»à½ý¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
FAA¡Ê¡á¥¢¥á¥ê¥«Ï¢Ë®¹Ò¶õ¶É¡Ë¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÅìÉô¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤Ç¡¢ÆüËÜ»þ´Ö1Æü¸áÁ°8»þÈ¾¤´¤í¡¢6¿Í¤¬¾è¤Ã¤¿¾®·¿µ¡¤¬ÄÆÍî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
APÄÌ¿®¤Ï¡¢¾®·¿µ¡¤Ï°åÎÅÍ¢Á÷ÍÑ¤Ç¡¢¾®»ù´µ¼Ô1¿Í¤È¤½¤ÎÂ¾5¿Í¤ò¾è¤»¤Æ¤¤¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÆÍî¸½¾ì¤Ï¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤ä½»Âð¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢ÃÏ¾å¤Ç¤Ï¡¢²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÜ·â¼Ô¡ÖÂç¤¤Ê²Ð¤Î¶Ì¤ò¸«¤Æ¡¢³°¤Ë½Ð¤Þ¤·¤¿¡£Èô¹Ôµ¡¤ÎÇËÊÒ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¾®·¿µ¡¤ÏÄÆÍî¸½¾ì¶á¤¯¤Î¥Î¡¼¥¹¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¶õ¹Á¤ò½ÐÈ¯¤·¡¢¥ß¥º¡¼¥ê½£¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Î¥Î¦Ä¾¸å¤ËÄÆÍî¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ÃÏÅö¶É¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î½»Âð¤È¼ÖÎ¾¤¬Èï³²¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Åë¾è¼Ô¤Î°ÂÈÝ¤äÄÆÍî¤Ë¤è¤ëÉé½ý¼Ô¤Î¾ðÊó¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î»à½ý¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£