³ØÀ¸¤¬¸½ÃÏ¤Ç¤Î³èÆ°¤òÀ¸¤«¤·¤¿»ö¶È¤òÄó°Æ¡¡ÆüËÜ´ë¶È³¤³°Å¸³«¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÊó¹ð²ñ
¶âÂôÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤ò¥¢¥¸¥¢¤ËÇÉ¸¯¤·¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î³¤³°Å¸³«¤Ê¤É¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÊó¹ð²ñ¤¬31Æü¡¢¶âÂô»ÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶âÂôÂç³Ø¤¬¼è¤êÁÈ¤à¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¥¿¥¤¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢¥¤¥ó¥É¤ËÎ±³Ø¤·¤¿³ØÀ¸¤¬¡¢¤½¤Î¹ñ¤Î¥Ëー¥º¤ä¸½¾õ¤òÄ´ºº¤·¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î³¤³°¤Ç¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È¤Î´Ø·¸¼Ô¤éÌó60¿Í¤òÁ°¤Ë¡¢³ØÀ¸¤¬ºÇÄ¹7¤«·î´Ö¡¢¸½ÃÏ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ´ë²è¤·¤¿»ö¶È¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ç½ÅÐ¤Ë³¤³°¤Î½ÉÇñµÒ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤¿¤áÎ±³ØÀ¸¤Ë½ÉÇñ»ÜÀß¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢SNS¤ÇÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤â¤é¤¦°Æ¤Î¤Û¤«¡¢Â¤±à¶È¼Ô¤Î³¤³°Å¸³«¤È¤·¤Æ·óÏ»±à¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥ß¥ËÆüËÜÄí±à¤ò¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ËÄó¶¡¤¹¤ë°Æ¤Ê¤É¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶âÂôÂç³Ø¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤âÇ½ÅÐÈ¾Åç¤ÎÉü¶½¤Ë¸þ¤±¤¿³¤³°Å¸³«¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£