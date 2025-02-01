¡Ú¤µ¤½¤êºÂ¡Û2025Ç¯2·î¤Î±¿Àª¡ª Àê¤¤»Õ¡¦ÌëÉ÷¤Î¡Ö¥¿¥í¥Ã¥ÈÀê¤¤¡×
Àê¤¤»Õ¡¦ÌëÉ÷¤Î¡Ö¥¿¥í¥Ã¥ÈÀê¤¤¡×¡£22Ëç¤Î¥¿¥í¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤µ¤½¤êºÂ¡×¤Î2025Ç¯2·î¤Î±¿Àª¤òÀê¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö½÷Äë¡×¤ÎÀµ°ÌÃÖ¤Ï¡¢ÊìÀ¤ä»ü°¦¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
º£·î¤Ï¡¢¸åÇÚ¤ä»Ò¤É¤â¤Ê¤É¡¢Ç¯²¼¤Î¿Í¤«¤é¹¥¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢°Î¤½¤¦¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤ä¸·¤·¤¹¤®¤ë¸ÀÆ°¤ÏÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Áê¼ê¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Á¡¢Í¥¤·¤¯½õ¸À¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Ø·¸À¤¬¤è¤ê¿¼¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Úº£·î¤Î¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¡§¥°¥ì¡¼¡Û
³¥¿§¤¬¿´¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¡¢¼«Ê¬¤ä¿Í¡¢Êª»ö¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤ë¤¿¤á¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§ÌëÉ÷¡Û
Àê¤¤»Õ¡£¥¿¥í¥Ã¥È¤ä¥ª¥é¥¯¥ë¥«¡¼¥É¡¢»ÍÃì¿äÌ¿¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ´ÕÄê¤ä¼¹É®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²ñ¼Ò°÷¤ä¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¡¢·ëº§¤äÎ¥º§¡¢»Ò°é¤Æ¤Ê¤É¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿Àê¤¤¤Ï¤è¤ê¿¼¤¤¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ó¡¢Åª³Î¤Ê½õ¸À¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤È¹¥É¾¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤É¤³¤Ë¸þ¤«¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡×ÌÂ¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò¤è¤êÎÉ¤¤Êý¸þ¤ØÆ³¤¯¡£
(Ê¸:ÌëÉ÷)
¤µ¤½¤êºÂ¡¿ê¸ºÂ¡Ê10·î24Æü¡Á11·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¡Úº£·î¤Î¥«¡¼¥É¡§½÷Äë¡ÊThe Empress¡Ë¡¿Àµ°ÌÃÖ¡Û
¡Ö½÷Äë¡×¤ÎÀµ°ÌÃÖ¤Ï¡¢ÊìÀ¤ä»ü°¦¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
º£·î¤Ï¡¢¸åÇÚ¤ä»Ò¤É¤â¤Ê¤É¡¢Ç¯²¼¤Î¿Í¤«¤é¹¥¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢°Î¤½¤¦¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤ä¸·¤·¤¹¤®¤ë¸ÀÆ°¤ÏÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Úº£·î¤Î¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¡§¥°¥ì¡¼¡Û
³¥¿§¤¬¿´¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¡¢¼«Ê¬¤ä¿Í¡¢Êª»ö¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤ë¤¿¤á¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§ÌëÉ÷¡Û
Àê¤¤»Õ¡£¥¿¥í¥Ã¥È¤ä¥ª¥é¥¯¥ë¥«¡¼¥É¡¢»ÍÃì¿äÌ¿¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ´ÕÄê¤ä¼¹É®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²ñ¼Ò°÷¤ä¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¡¢·ëº§¤äÎ¥º§¡¢»Ò°é¤Æ¤Ê¤É¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿Àê¤¤¤Ï¤è¤ê¿¼¤¤¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ó¡¢Åª³Î¤Ê½õ¸À¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤È¹¥É¾¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤É¤³¤Ë¸þ¤«¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡×ÌÂ¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò¤è¤êÎÉ¤¤Êý¸þ¤ØÆ³¤¯¡£
(Ê¸:ÌëÉ÷)