¡Ú¤Æ¤ó¤Ó¤óºÂ¡Û2025Ç¯2·î¤Î±¿Àª¡ª Àê¤¤»Õ¡¦ÌëÉ÷¤Î¡Ö¥¿¥í¥Ã¥ÈÀê¤¤¡×
Àê¤¤»Õ¡¦ÌëÉ÷¤Î¡Ö¥¿¥í¥Ã¥ÈÀê¤¤¡×¡£22Ëç¤Î¥¿¥í¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤Æ¤ó¤Ó¤óºÂ¡×¤Î2025Ç¯2·î¤Î±¿Àª¤òÀê¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖËâ½Ñ»Õ¡×¤ÎÀµ°ÌÃÖ¤Ï¡¢ÁÏÂ¤ÎÏ¤äÊª»ö¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
º£·î¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î°Õ¸«¤äÈ¯ÁÛ¤¬¼þ°Ï¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¤È¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¹µ¤¨¤á¤Ë¹ÔÆ°¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤ê¤½¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Úº£·î¤Î¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¡§¥·¥ë¥Ð¡¼¡Û
¶ä¿§¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢ÎäÀÅ¤ËÊª»ö¤ò¹Í¤¨¡¢ÊÑ²½¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¼ê½õ¤±¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§ÌëÉ÷¡Û
Àê¤¤»Õ¡£¥¿¥í¥Ã¥È¤ä¥ª¥é¥¯¥ë¥«¡¼¥É¡¢»ÍÃì¿äÌ¿¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ´ÕÄê¤ä¼¹É®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²ñ¼Ò°÷¤ä¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¡¢·ëº§¤äÎ¥º§¡¢»Ò°é¤Æ¤Ê¤É¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿Àê¤¤¤Ï¤è¤ê¿¼¤¤¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ó¡¢Åª³Î¤Ê½õ¸À¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤È¹¥É¾¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤É¤³¤Ë¸þ¤«¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡×ÌÂ¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò¤è¤êÎÉ¤¤Êý¸þ¤ØÆ³¤¯¡£
(Ê¸:ÌëÉ÷)
¤Æ¤ó¤Ó¤óºÂ¡¿Å·ÇéºÂ¡Ê9·î23Æü¡Á10·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¡Úº£·î¤Î¥«¡¼¥É¡§Ëâ½Ñ»Õ¡ÊThe Magician¡Ë¡¿Àµ°ÌÃÖ¡Û
¡ÖËâ½Ñ»Õ¡×¤ÎÀµ°ÌÃÖ¤Ï¡¢ÁÏÂ¤ÎÏ¤äÊª»ö¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
º£·î¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î°Õ¸«¤äÈ¯ÁÛ¤¬¼þ°Ï¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¤È¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¹µ¤¨¤á¤Ë¹ÔÆ°¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤ê¤½¤¦¡£
¡Úº£·î¤Î¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¡§¥·¥ë¥Ð¡¼¡Û
¶ä¿§¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢ÎäÀÅ¤ËÊª»ö¤ò¹Í¤¨¡¢ÊÑ²½¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¼ê½õ¤±¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§ÌëÉ÷¡Û
Àê¤¤»Õ¡£¥¿¥í¥Ã¥È¤ä¥ª¥é¥¯¥ë¥«¡¼¥É¡¢»ÍÃì¿äÌ¿¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ´ÕÄê¤ä¼¹É®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²ñ¼Ò°÷¤ä¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¡¢·ëº§¤äÎ¥º§¡¢»Ò°é¤Æ¤Ê¤É¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿Àê¤¤¤Ï¤è¤ê¿¼¤¤¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ó¡¢Åª³Î¤Ê½õ¸À¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤È¹¥É¾¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤É¤³¤Ë¸þ¤«¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡×ÌÂ¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò¤è¤êÎÉ¤¤Êý¸þ¤ØÆ³¤¯¡£
(Ê¸:ÌëÉ÷)