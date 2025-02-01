SHISHAMOµÈÀîÈþºãµ®¡¢ÅöÌÌ¤Î´ÖµÙÍÜ¤òÈ¯É½¡¡ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤¬Â³¤¡Ö°å»Õ¤«¤é°ìÄê´ü´Ö¤ÎµÙÍÜ¤¬É¬Í×¤È¤Î¿ÇÃÇ¡×
¡¡3¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡¦SHISHAMO¤ÎDr.µÈÀîÈþºãµ®¤¬ÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢µÙÍÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬1Æü¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛSHISHAMO¤¬È¯É½¤·¤¿µÈÀîÈþºãµ®¤ÎµÙÍÜ¤ÎÊ¸ÌÌ¡¡ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤¬Â³¤¡Ö°å»Õ¤«¤é°ìÄê´ü´Ö¤ÎµÙÍÜ¤¬É¬Í×¤È¤Î¿ÇÃÇ¡×
¡¡¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö°ÊÁ°¤è¤êÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢°å»Õ¤«¤é°ìÄê´ü´Ö¤ÎµÙÍÜ¤¬É¬Í×¤È¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤¹¤Ù¤¯¡¢ÅöÌÌ¤Î´ÖµÙÍÜ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÂçÊÑ¿´¶ì¤·¤¯Â¸¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¤¢¤ï¤»¤ÆµÈÀî¤ÎµÙÍÜ¤Ë¤è¤ê¡¢´õË¾¼Ô¤Ë¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¢£È¯É½Á´Ê¸
¤¤¤Ä¤âSHISHAMO¤ò±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎDr. µÈÀîÈþºãµ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ÊÁ°¤è¤êÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢°å»Õ¤«¤é°ìÄê´ü´Ö¤ÎµÙÍÜ¤¬É¬Í×¤È¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤¿¤á¡¢¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤¹¤Ù¤¯¡¢ÅöÌÌ¤Î´ÖµÙÍÜ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÂçÊÑ¿´¶ì¤·¤¯Â¸¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢
¡ØSHISHAMO ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼2025½Õ¡ÖNICE TO MEET YOUr town!!! ¡Áseason2¡Á¡×¡Ù¤Ê¤é¤Ó¤Ëº£¸å¤ÎÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡¼¤ò·Þ¤¨¤Æ³«ºÅ¡¦½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢µÈÀî¤ÎµÙÍÜ¤Ë¤è¤ê¡¢²¼µ¥é¥¤¥Ö¤Ø¤Î¤´Íè¾ì¤ò´õË¾¤µ¤ì¤Ê¤¤¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤ò¼Â»Ü¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦SHISHAMO ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼2025½Õ¡ÖNICE TO MEET YOUr town!!! ¡Áseason2¡Á¡×
¡¦SHISHAMO NO YAON!!! 2025
¡¦PORTBASE OPENING SERIES "FIRST SAIL" Powered by MERRY ROCK PARADE
¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥Õ¥§¥¹¤Î½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¶²¤ìÆþ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤ÏµÈÀî¤ÎÂÎÄ´²óÉü¤òºÇÍ¥Àè¤È¤·¡¢¥Á¡¼¥à°ìÆ±¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£µÈÀî¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤ÆÉüµ¢¤ÎÌÜ½è¤¬Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¤é¡¢²þ¤á¤Æ¤´°ÆÆâ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤È¤â¡¢SHISHAMO¤ò²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛSHISHAMO¤¬È¯É½¤·¤¿µÈÀîÈþºãµ®¤ÎµÙÍÜ¤ÎÊ¸ÌÌ¡¡ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤¬Â³¤¡Ö°å»Õ¤«¤é°ìÄê´ü´Ö¤ÎµÙÍÜ¤¬É¬Í×¤È¤Î¿ÇÃÇ¡×
¡¡¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö°ÊÁ°¤è¤êÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢°å»Õ¤«¤é°ìÄê´ü´Ö¤ÎµÙÍÜ¤¬É¬Í×¤È¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤¹¤Ù¤¯¡¢ÅöÌÌ¤Î´ÖµÙÍÜ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÂçÊÑ¿´¶ì¤·¤¯Â¸¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¤¢¤ï¤»¤ÆµÈÀî¤ÎµÙÍÜ¤Ë¤è¤ê¡¢´õË¾¼Ô¤Ë¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤¤¤Ä¤âSHISHAMO¤ò±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎDr. µÈÀîÈþºãµ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ÊÁ°¤è¤êÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢°å»Õ¤«¤é°ìÄê´ü´Ö¤ÎµÙÍÜ¤¬É¬Í×¤È¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤¿¤á¡¢¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤¹¤Ù¤¯¡¢ÅöÌÌ¤Î´ÖµÙÍÜ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÂçÊÑ¿´¶ì¤·¤¯Â¸¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢
¡ØSHISHAMO ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼2025½Õ¡ÖNICE TO MEET YOUr town!!! ¡Áseason2¡Á¡×¡Ù¤Ê¤é¤Ó¤Ëº£¸å¤ÎÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡¼¤ò·Þ¤¨¤Æ³«ºÅ¡¦½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢µÈÀî¤ÎµÙÍÜ¤Ë¤è¤ê¡¢²¼µ¥é¥¤¥Ö¤Ø¤Î¤´Íè¾ì¤ò´õË¾¤µ¤ì¤Ê¤¤¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤ò¼Â»Ü¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦SHISHAMO ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼2025½Õ¡ÖNICE TO MEET YOUr town!!! ¡Áseason2¡Á¡×
¡¦SHISHAMO NO YAON!!! 2025
¡¦PORTBASE OPENING SERIES "FIRST SAIL" Powered by MERRY ROCK PARADE
¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥Õ¥§¥¹¤Î½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¶²¤ìÆþ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤ÏµÈÀî¤ÎÂÎÄ´²óÉü¤òºÇÍ¥Àè¤È¤·¡¢¥Á¡¼¥à°ìÆ±¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£µÈÀî¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤ÆÉüµ¢¤ÎÌÜ½è¤¬Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¤é¡¢²þ¤á¤Æ¤´°ÆÆâ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤È¤â¡¢SHISHAMO¤ò²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£