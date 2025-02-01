¡Ú¤ª¤¦¤·ºÂ¡Û2025Ç¯2·î¤Î±¿Àª¡ª Àê¤¤»Õ¡¦ÌëÉ÷¤Î¡Ö¥¿¥í¥Ã¥ÈÀê¤¤¡×
Àê¤¤»Õ¡¦ÌëÉ÷¤Î¡Ö¥¿¥í¥Ã¥ÈÀê¤¤¡×¡£22Ëç¤Î¥¿¥í¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤¦¤·ºÂ¡×¤Î2025Ç¯2·î¤Î±¿Àª¤òÀê¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»à¿À¡×¤ÎµÕ°ÌÃÖ¤Ï¡¢¿·¤·¤¤Êý¸þ¤Ø¿Ê¤à¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
º£·î¤Ï¡¢Çº¤ß¤ä¥â¥ä¥â¥ä¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¤·¡¢¼þ°Ï¤Î°Õ¸«¤ËÎ®¤µ¤ì¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤ò¿®¤¸¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡Úº£·î¤Î¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¡§¥°¥ê¡¼¥ó¡Û
ÎÐ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¿´¤¬Íî¤ÁÃå¤¡¢Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§ÌëÉ÷¡Û
Àê¤¤»Õ¡£¥¿¥í¥Ã¥È¤ä¥ª¥é¥¯¥ë¥«¡¼¥É¡¢»ÍÃì¿äÌ¿¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ´ÕÄê¤ä¼¹É®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²ñ¼Ò°÷¤ä¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¡¢·ëº§¤äÎ¥º§¡¢»Ò°é¤Æ¤Ê¤É¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿Àê¤¤¤Ï¤è¤ê¿¼¤¤¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ó¡¢Åª³Î¤Ê½õ¸À¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤È¹¥É¾¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤É¤³¤Ë¸þ¤«¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡×ÌÂ¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò¤è¤êÎÉ¤¤Êý¸þ¤ØÆ³¤¯¡£
(Ê¸:ÌëÉ÷)
¤ª¤¦¤·ºÂ¡¿²´µíºÂ¡Ê4·î20Æü¡Á5·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¡Úº£·î¤Î¥«¡¼¥É¡§»à¿À¡ÊDeath¡Ë¡¿µÕ°ÌÃÖ¡Û
¡Ö»à¿À¡×¤ÎµÕ°ÌÃÖ¤Ï¡¢¿·¤·¤¤Êý¸þ¤Ø¿Ê¤à¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
º£·î¤Ï¡¢Çº¤ß¤ä¥â¥ä¥â¥ä¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¤·¡¢¼þ°Ï¤Î°Õ¸«¤ËÎ®¤µ¤ì¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤ò¿®¤¸¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ÎÐ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¿´¤¬Íî¤ÁÃå¤¡¢Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§ÌëÉ÷¡Û
Àê¤¤»Õ¡£¥¿¥í¥Ã¥È¤ä¥ª¥é¥¯¥ë¥«¡¼¥É¡¢»ÍÃì¿äÌ¿¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ´ÕÄê¤ä¼¹É®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²ñ¼Ò°÷¤ä¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¡¢·ëº§¤äÎ¥º§¡¢»Ò°é¤Æ¤Ê¤É¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿Àê¤¤¤Ï¤è¤ê¿¼¤¤¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ó¡¢Åª³Î¤Ê½õ¸À¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤È¹¥É¾¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤É¤³¤Ë¸þ¤«¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡×ÌÂ¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò¤è¤êÎÉ¤¤Êý¸þ¤ØÆ³¤¯¡£
(Ê¸:ÌëÉ÷)