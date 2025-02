アニメ専門チャンネル『カートゥーン ネットワーク』、世界最大級の動物・自然チャンネル『アニマルプラネット』、日本最大級の映画専門チャンネル『ムービープラス』、旅専門チャンネル「旅チャンネル」を運営するディスカバリー・ジャパン株式会社は、4チャンネル合同企画で、2月22日(にゃん・にゃん・にゃん)の「猫の日」にちなみ、猫に関連する番組が特集放送される。2月は、猫の月!2月22日(にゃん・にゃん・にゃん)の「猫の日」を記念して、4チャンネル合同で猫に関連する番組が大特集される。チャンネル横断で展開される、猫の魅力てんこ盛りの気になる番組ラインナップをご紹介していこう。

アニメ専門チャンネル『カートゥーン ネットワーク』では、2月の毎週土日14時〜夜21時まで『おかしなガムボール』と『トムとジェリー』と猫のシルベスターが登場する話数を含む『バッグス・バニー ビルダーズ <日本初>』を放送!世界最大級の動物・自然チャンネル『アニマルプラネット』では弱肉強食の世界に生きる大型ネコ科動物から可愛いにゃんこまで、猫の魅力てんこ盛りの番組を一挙大放出!野生のライオンの群れと生きる男に密着した新シリーズ『ケニア・マサイマラ:ライオンと生きる男』の他、猫の特徴を品種別に詳しく解説する『ねこまにあ』、野生のネコ科動物の秘密に迫る『ワイルドキャット〜野生の秘密〜』など猫好き必見の人気作品を集中オンエアされる。日本最大級の映画専門チャンネル『ムービープラス』では、2月22日の猫の日に合わせ、実在の ”ネコ画家” とその妻と猫の絆を描いた映画を放送!また猫に関連して、アン・ハサウェイ演じるキャットウーマンが出てくる『ダークナイト ライジング』も2月に放送予定となっている。旅専門チャンネル「旅チャンネル」では、2/22の『猫の日』を記念して、猫&旅好きには見逃せない「旅猫ロマン」を特集! 新エピソードから過去作まで猫づくしのラインナップをお届けする。(C)2025 Warner Bros. Discovery, Inc. or its subsidiaries and affiliates. All rights reserved.「ケニア・マサイマラ:ライオンと生きる男」Story Producciones 2024.(C)2021 STUDIOCANAL SAS -CHANNEL FOUR TELEVISION CORPORATION(C)Motion Gallery