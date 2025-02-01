¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤¬ÍÙ¤Ã¤Æ¤ë!?¡×¡ÈÉÔ»×µÄ¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¡É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡ÖÆæ¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¤¤¤Ä»È¤¦¡© ²¡¤·¤¿¤é²¿¤¬µ¯¤¤ë¤Î!? µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ÖÀµ¤·¤¤»È¤¤Êý¡×¤È¤Ï¡ª
¡ÖÆæ¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×²¡¤·¤¿¤é²¿¤¬µ¯¤¤ë¡©
¡¡¥¯¥ë¥Þ¤Î±¿Å¾ÀÊ¼þÊÕ¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ç¤â¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤¬ÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê³¨¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¤Ï¡¢¤á¤Ã¤¿¤Ë²¡¤¹µ¡²ñ¤Î¤Ê¤¤ÆÃ¼ì¤Ê¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ç¤¹¡£
¡¡
¡¡°ìÂÎ²¿¤Ë»È¤¦¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ç¡¢²¡¤¹¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤ÆÂ»¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¾åµ¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ë¸À¤¨¤Ð¡Ö¼ÖÎ¾¤Î²áÅÙ¤ÊµóÆ°¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Îµ¡Ç½¡×¤ò¡¢¡È¥ª¥Õ¤Ë¤¹¤ë¡É¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¡ª¡× ¤³¤ì¤¬Ææ¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬¡ÖÌòÎ©¤Ä½Ö´Ö¡×¤Ç¤¹¡Ê14Ëç¡Ë
¡¡¤½¤·¤Æ¤É¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤âµ¡Ç½¤ÎÆâÍÆ¼«ÂÎ¤Ï¤Û¤ÜÆ±¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸Æ¤ÓÊý¤¬ÈùÌ¯¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¥È¥è¥¿¤Ç¤Ï¡ÖVSC¡Ê¥Ó¡¼¥¯¥ë¥¹¥¿¥Ó¥ê¥Æ¥£¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡Ë¡×¡¢¥Û¥ó¥À¤Ç¤Ï¡ÖVSA¡Ê¥Ó¡¼¥¯¥ë¥¹¥¿¥Ó¥ê¥Æ¥£¥¢¥·¥¹¥È¡Ë¡×¡¢Æü»º¤Ç¤Ï¡ÖVDC¡Ê¥Ó¡¼¥¯¥ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡Ë¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÎã¤È¤·¤Æ¡¢¥Û¥ó¥À¤ÎVSA¤Îµ¡Ç½¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¼ÖÎØ¤¬¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Î¤òËÉ»ß¤¹¤ëABS¡Ê¥¢¥ó¥Á¥í¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥ì¡¼¥¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¡×¡¢¡Ö³ê¤ê¤ä¤¹¤¤Ï©ÌÌ¤Ç¤Î¥¿¥¤¥ä¤Î¶õÅ¾¤òÍÞ¤¨¤ëTCS¡Ê¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¡×¡¢¡Ö²£³ê¤ê¤òÍÞÀ©¤¹¤ëµ¡Ç½¡×¤Î3¤Ä¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁõÃÖ¤Ç¤¢¤ê¡¢ºîÆ°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÇµÞ¥Ï¥ó¥É¥ë¤äµÞ¥Ö¥ì¡¼¥»þ¤Ç¤â¼ÖÎ¾¤ÎÆ°ºî¤¬°ÂÄê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¡¡¾åµ¤Î°ÂÁ´ÁõÃÖ¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤¬²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¾ï¤ËºîÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¥ª¥Õ¤Ë¤¹¤ëÊý¤¬ÆÃ¼ì¤Ê¹ÔÆ°¤ËÅö¤¿¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤â¡ÖON¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖOFF¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¥ª¥Õ¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«Æ°¼Ö¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤ÎÈÎÇä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê²óÅú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖVSC¤äVSA¤Ï°ÂÁ´¤Ë±¿Å¾¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ¡Ç½¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Î»ÈÍÑ´Ä¶Æâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢´ðËÜÅª¤Ë¥ª¥Õ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¿ä¾©¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÀãÆ»¤ä¤Ì¤«¤ë¤ó¤ÀÅ¥Æ»¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥ä¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î°ÂÁ´µ¡Ç½¤¬¥¨¥ó¥¸¥ó¥Ñ¥ï¡¼¤ä¥¿¥¤¥ä¤ÎÆ°¤¤ò¶ËÃ¼¤ËÀ©¸æ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¾å¼ê¤¯Ï©ÌÌ¤ËÎÏ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¸Â¤é¤ì¤¿¾ìÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Îµ¡Ç½¤ò¥ª¥Õ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃ¦½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢²ò½ü¸å¤ÏºÆ¤Óµ¡Ç½¤ò¥ª¥ó¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÆÃ¼ì¤Ê¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Î¤ß¥ª¥Õ¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤¨¤Æ°ÂÁ´ÁõÃÖ¤ò¥ª¥Õ¤Ë¤¹¤ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥ª¥Õ¤Ë¤¹¤ë¤È´í¸±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸í¤Ã¤Æ²¡¤·¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Àã¤Î¹ß¤ëÃÏ°è¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢¥¿¥¤¥ä¤¬¶õÅ¾¤·¤ÆÆ°¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë´Ù¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢¾åµ¤Î·Á¤Ç¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£