À¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤Î¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥¬¥é¥¹¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡ª¥í¥¤¥ä¥ë¥Á¥§¥¹¥¿¡¼Ä¹ºê¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥È¥ê¡¼¥È¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼ºî¤êÂÎ¸³¡×

ロイヤルチェスター長崎ホテル&リトリートでは、人気スポット「ガラスの砂浜」をモチーフにした世界に一つだけのオリジナルアクセサリー作り体験を宿泊者限定で提供します。

ロイヤルチェスター長崎ホテル&リトリート「オリジナルアクセサリー作り体験」

■長崎ガラス体験セット 概要

期間:2025年2月1日(土)〜通年

時間:15:00〜21:00(※ご希望時間にお部屋にお届けします)

料金:ガラス皿 1皿 4,400円(消費税込)

ガラスアクセサリー 1つ 2,750円〜(消費税込)

種類:指輪・ピアス・ヘアピン・ブローチ・ネックレス・キーホルダーなど

受付:宿泊予約時または滞在中にフロントにて受付

特典:2月〜3月の期間限定で、利用の方へ

夕食時のファーストドリンクサービス。

長崎ガラス細工ころころの協力のもと、「ガラスの砂浜」をモチーフにしたガラスのアクセサリー作りをお気軽にホテルの客室でも体験!

ガラスの形や色・大きさも様々で、ピアスやヘアピン・ブローチやネックレスなど種類も豊富に用意しており、体験キットをお部屋にお届けするので、初心者の方でも体験しやすいセットです。

商品は後日職人が焼き上げて、自宅へ郵送します。

旅の思い出や大切な人へのプレゼントとしてもおすすめです。

長崎の歴史や伝統・文化の魅力を感じながら、世界に一つだけの自分のアクセサリーを作成してみて下さいね☆

ガラス細工(2)

ガラス皿作り

ガラス指輪作り

ガラスヘアピン作り

ガラスピアス作り

【ガラスの砂浜について】

長崎空港へと向かう橋の手前に位置する森園公園のそばにある「ガラスの砂浜」

2016年に長崎県と大村市が、大村湾の水質改善のため、廃ガラス再生砂を用いて造成した浅湯です。

一度はごみとなった「廃ガラス」を使うアイデアという廃材の活用から海水の浄化につながり、近年話題の「SDGs」への取り組みの一つとして、注目もされています。

まるで宝石箱をひっくり返したかのようにキラキラ輝く「ガラスの砂浜」は、毎日たくさんの方で賑わっており、大人気のインスタ映えスポットのひとつです。

所在地 : 〒856-0815 長崎県大村市森園町148(大村空港近隣)

アクセス: [車]ホテルから長崎空港方面へ長崎自動車道経由で約40分

<長崎バイパス利用の場合>

長崎バイパス長与IC〜多良見IC〜長崎自動車道〜大村IC出口より約10分

【ロイヤルチェスター長崎ホテル&リトリートについて】

ロイヤルチェスター長崎ホテル&リトリートは、2023年4月にリニューアルオープンし、ヘルシー&ビューティーをコンセプトにした大人のアーバンリトリートホテルです。

イギリスのプライベートガーデンをモチーフにした空中庭園のジャグジー付きのボタニカルガーデンスパに、自然をテーマにした二つのサウナ。

美のプロフェッショナル「ReFa」の美容家電をすべてのお部屋に完備。

宿泊者専用フロアには、2種類のサウナとフィットネスルームやリカバールームもあり、日常から離れ、心も体もととのえることができます。

また、宿泊者専用のラウンジでは、本や写真集を楽しめたり、スイーツやドリンクをゆっくりとお楽しみいただきながら、思い思いの大人のリトリートタイムをお過ごしください。

ホテル外観

ホテルラウンジ

【ロイヤルチェスター長崎ホテル&リトリート】

所在地 : 〒852-8156 長崎県長崎市赤迫3-6-10

アクセス: [タクシー]JR長崎駅より約20分

[JR]道ノ尾駅下車より徒歩5分

(長崎駅より長与経由「長与」「喜々津」「竹松」「早岐」「佐世保」方面行 約12分)

[車]福岡市内より、九州自動車道経由で約2時間

長崎空港より、長崎自動車道経由で約30分

<長崎バイパス利用の場合>

長崎自動車道〜多良見IC〜長崎バイパス 時津方面長与出口より長崎方面へ約5分

駐車場 : 敷地内駐車場(60台収容可能)

正面玄関横・地下1階・地下2階(24時間出入れ自由)

※満車の場合は、第二駐車場へ案内させていただく場合があります。

