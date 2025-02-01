»¥ËÚÂàÃÄ¤ÎMF¾®ÎÓÍ´´õ¤¬JFL¤Î´ä¼ê¤Ë²ÃÆþ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬1¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Á´°÷¤Ç¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¤¤¤ï¤Æ¥°¥ë¡¼¥¸¥ãÀ¹²¬¤Ï1Æü¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤ÇËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤òÂàÃÄ¤·¤¿MF¾®ÎÓÍ´´õ(32)¤Î²ÃÆþ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Î°éÀ®½Ð¿È¤Ç¡¢2011Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¾º³Ê¤Î¾®ÎÓ¤Ï2012Ç¯¤Ë¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤·¡¢2016Ç¯6·î¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥Ø¡¼¥ì¥ó¥Õ¥§¡¼¥ó¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥ï¡¼¥¹¥é¥ó¥È¡á¥Ù¥Õ¥§¥ì¥ó¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤Î¥¢¥ë¡¦¥Û¡¼¥ë¡¢´Ú¹ñ¤Î¥½¥¦¥ë¥¤¡¼¥é¥ó¥ÉFC¡¢¹¾¸¶FC¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ÈÅÏ¤êÊâ¤¤¤¿¡£»¥ËÚ¤Ë¤Ï2023Ç¯¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤·¡¢2Ç¯ÌÜ¤Î2024¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤Ç19»î¹ç½Ð¾ì¡¢¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç6»î¹ç2ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£Å·¹ÄÇÕ¤Ç¤â2»î¹ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥°(JFL)¤Ë¹ß³Ê¤·¤¿´ä¼ê²ÃÆþ¤¬·èÄê¤·¤¿¾®ÎÓ¤Ï¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¾®ÎÓÍ´´õ¤Ç¤¹¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¤¤¤ï¤Æ¥°¥ë¡¼¥¸¥ãÀ¹²¬¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤ÈÆ®¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¿ôÇ¯¥°¥ë¡¼¥¸¥ã¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¶ì¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢Áª¼ê¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬1¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Á´°÷¤Ç¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Î°éÀ®½Ð¿È¤Ç¡¢2011Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¾º³Ê¤Î¾®ÎÓ¤Ï2012Ç¯¤Ë¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤·¡¢2016Ç¯6·î¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥Ø¡¼¥ì¥ó¥Õ¥§¡¼¥ó¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥ï¡¼¥¹¥é¥ó¥È¡á¥Ù¥Õ¥§¥ì¥ó¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤Î¥¢¥ë¡¦¥Û¡¼¥ë¡¢´Ú¹ñ¤Î¥½¥¦¥ë¥¤¡¼¥é¥ó¥ÉFC¡¢¹¾¸¶FC¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ÈÅÏ¤êÊâ¤¤¤¿¡£»¥ËÚ¤Ë¤Ï2023Ç¯¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤·¡¢2Ç¯ÌÜ¤Î2024¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤Ç19»î¹ç½Ð¾ì¡¢¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç6»î¹ç2ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£Å·¹ÄÇÕ¤Ç¤â2»î¹ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
¡Ö¾®ÎÓÍ´´õ¤Ç¤¹¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¤¤¤ï¤Æ¥°¥ë¡¼¥¸¥ãÀ¹²¬¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤ÈÆ®¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¿ôÇ¯¥°¥ë¡¼¥¸¥ã¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¶ì¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢Áª¼ê¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬1¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Á´°÷¤Ç¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×