来週の【新規公開(IPO)銘柄】 バルコス、技術承継機構 来週の【新規公開(IPO)銘柄】 バルコス、技術承継機構



● 2月3日 ――――――――――――――



◆コード 銘柄名 公開市場 業種

<7790> バルコス 名証ネクスト その他製品

【事業内容】

バッグなどの皮革商品の販売、ウェブメディアの運営など



【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当

2023年12月期 3857 118 120 42 0.00

※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。



【主幹事】フィリップ証券



【公募・売り出し】

公募5万5000株、売り出し5万5000株のほか、

オーバーアロットメントによる売り出し1万6000株を実施する。

【公募・売り出し価格】 1400円



【調達資金の使途】広告宣伝に必要な通販番組のVTR制作。



● 2月5日 ――――――――――――――



◆コード 銘柄名 公開市場 業種

<319A> 技術承継機構 東証グロース 金属製品

【事業内容】

製造業の譲り受け、譲り受け企業の経営支援



【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当

2023年12月期 9327 879 926 1613 0.00

※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。



【主幹事】ＳＢＩ証券



【公募・売り出し】

公募74万5000株、売り出し71万株のほか、

オーバーアロットメントによる売り出し21万8200株を実施する。

【公募・売り出し価格】 2000円



【調達資金の使途】Ｍ＆Ａ(買収・合併)待機資金。





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