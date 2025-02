夜間のアクティブシーンに好適な LED対応まぶしさブロックカラーレンズ ！東海光学「ナイトビュー」

東海光学は、夜間のアクティブシーンに好適な、LED対応まぶしさブロックカラーレンズ「ナイトビュー」を2025年2月1日(土)より販売中です。

東海光学「ナイトビュー」

価格 : オープン価格

発売日: 2025年2月1日(土)

【ナイトビューについて】

夜間の運転中、対向車のライトやミラーの反射にまぶしさを感じる方におすすめです。

既存光源のディスチャージライトに加え、近年ヘッドライトの主流となっているLEDにも対応し、2つの光源の波長を効率よくブロックすることで、光を抑えながら、暗所視比視感度の高い波長510nmの透過を高めることで視界を暗くせずに、ヘッドライトのまぶしさを抑えることに成功しました。

夜間のドライブだけでなく、ナイトランや野外コンサートやスポーツ観戦など、さまざまなナイトシーンで活躍します。

また、夜間以外でも、青色光を効果的にブロックする淡いイエローカラーが曇天や薄暮の時間帯でも視界を明るく保ち、視界が悪く光が散乱しやすい雨の日などにも効果的です。

【ナイトビューの仕様】

LEDに対応した夜間のまぶしさを効果的にブロックするカラーレンズ。

商品 :ベルーナMF HX ナイトビュー(屈折率1.60内面遠近両用)

ベルーナSV HX ナイトビュー(屈折率1.60内面非球面 単焦点)

ベルーナSV HX-AS ナイトビュー(屈折率1.60非球面 単焦点)

コート:PGC(標準)、PGC P-UV(オプション)

近年急激に「LED光源」が増加中

LED照明普及率グラフ

車のヘッドライトのLED普及率

ディスチャージに加え、LEDにも対応、2つの光源のまぶしさをブロック

