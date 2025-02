買取成立で現金1万円＋クーポンをプレゼント！ギャラリーレア「新規買取キャンペーン」

ギャラリーレアは、ギャラリーレアのブランド買取サービスを初めて利用される方に向けた「新規買取キャンペーン」を、2025年2月1日〜2月28日の期間限定で開催中です。

ギャラリーレア「新規買取キャンペーン」

ギャラリーレアは、ギャラリーレアのブランド買取サービスを初めて利用される方に向けた「新規買取キャンペーン」を、2025年2月1日〜2月28日の期間限定で開催中。

キャンペーン概要と特徴について

ギャラリーレアは、「ブランド品の買取査定額」にも「接客サービス」にも自信があります。

そんなギャラリーレアのブランド買取サービスをもっと多くの方に体験してほしい。

そこで、ギャラリーレア(タイムゾーン、ブランドダイヤ含む)の買取サービスを初めて利用するお客様を対象として、5万円以上の買取成立時にその場でもれなく現金1万円+次回使える買取額UPクーポンがプレゼントされます!

最大で現金20%上乗せとなる破格なキャンペーン特典のため、1か月だけの期間限定開催です。

【キャンペーン期間】

2025年2月1日(土)〜2月28日(金)

【適用条件】

以下の条件を全て満たしているお客さまが対象です。

[1] ギャラリーレア(タイムゾーン、ブランドダイヤ含む)での買取が初めてであること

[2] 初回買取金額が5万円以上であること

[3] キャンペーン期間内に買取成立していること

【注意点】

※複数取引の合算はできません。

※宅配買取は2月28日までに同社に到着した分が対象です。

※このキャンペーンは予告なく終了する場合があります。

■キャンペーン開催店舗

【関東エリア】

・ギャラリーレア 銀座本店

https://galleryrare.jp/shop/kanto/ginza/

・ギャラリーレア 青山表参道店

https://galleryrare.jp/shop/kanto/aoyama-omotesando/

・ギャラリーレア 小田急新宿店

https://galleryrare.jp/shop/kanto/shinjuku/

・ギャラリーレア 新宿東口店

https://galleryrare.jp/shop/kanto/shinjuku-higashiguchi/

・タイムゾーン 中野ブロードウェイ

https://time-zone.jp/timezone_nakano

【中部エリア】

・ギャラリーレア 名古屋大須店

https://galleryrare.jp/shop/chubu/nagoya-osu/

【関西エリア】

・ギャラリーレア 心斎橋本店

https://galleryrare.jp/shop/kansai/shinsaibashi/

・ギャラリーレア 東心斎橋店(タイムゾーン大阪)

https://galleryrare.jp/shop/kansai/higashi-shinsaibashi/

・ギャラリーレア 梅田店

https://galleryrare.jp/shop/kansai/umeda/

・ギャラリーレア 神戸元町店

https://galleryrare.jp/shop/kansai/kobe-motomachi/

【宅配買取】

・ギャラリーレア LAB東京

https://galleryrare.jp/shop/kanto/lab-tokyo/

・ギャラリーレア LAB大阪

https://galleryrare.jp/shop/kansai/lab-osaka/

