日本のさくら名所100選！オーミマリン「海津大崎桜お花見クルーズ」

近江トラベルが運営しているオーミマリンでは、2025年4月1日(火)から2025年4月13日(日)までの期間、「海津大崎桜お花見クルーズ」を運航します。

オーミマリン「海津大崎桜お花見クルーズ」

<運航期間>

2025年4月1日(火)〜4月13日(日)【予約制】

<乗船場所>

彦根港発着

※日本のさくら名所100選の桜並木散策約45分

<乗船料(往復)> ※いずれの金額も税込です。

・1〜2便(上陸あり)

平日:おとな 4,000円、こども 2,000円

土日:おとな 4,500円、小学生 2,250円

海津大崎PV動画

ご注意事項について

※天候、その他気象状況条件等により各時刻表の一部を変更、または運航を中止する場合があります。

※運航は、桜の開花状況により変更になる場合があります。

同社ホームページで確認してください。

※最少催行人数(25名様)に満たない場合運航を中止する場合があります。

【予約制】予約は、WEBまたはお電話になります。

★WEB割引★WEBからの予約でお一人様につき300円引き♪

乗船手続きは、出航15分までにお済ませください。

船内は自由席になります。

お並びいただいた順に案内します。

乗船の案内は、出航10分前から開始となります。

(時間が前後する場合があります)

各港までのアクセス:JR彦根駅西口6番のりば 花見船運航期間中のみ運行

シャトルバスも予約制となります。

乗船予約時に申込みできます。

ホームページから予約の場合、メッセージ欄にシャトルバス利用と記入ください。

