シンガーソングライターの曽根由希江(39)が1日までに自身のインスタグラムを更新。第1子出産を報告した。

曽根は「Hello world 先日、無事に元気な男の子を出産しました」と第1子となる長男の出産を発表。「私がママになる日が来るなんて。最初は本当にこの子が私のお腹の中にいたのかと信じられないような不思議と感動でしたが、妊娠中誰よりも近くにいてくれたこの子とやっと会えたこと、言葉通り震えるほど嬉しくて。もうただただ可愛いです」と喜びをつづった。

「出産はそりゃとても大変だったけど 過ぎ去って育児が始まると辛さや痛みも忘れてきちゃうって本当なんだなぁ。笑」としみじみ。「今まで知らなかった愛しさや幸せを噛み締めてママ1年生、頑張っております」と記した。

「妊娠中は皆さまから沢山の優しいお言葉やアドバイスをいただき、たくさん励まされてきました。本当にありがとうございます」と感謝。「そして息子くん、私達を選んで来てくれて一生懸命に産まれてきてくれてありがとう。こんな私を母にしてくれてありがとう」と息子への感謝もつづり、「尊い命の奇跡にも、優しい主人にも、愛する母、そして亡き父にも感謝でいっぱいです。人はみんな幸せになるために産まれてくるのだから、あなたなりの幸せを見つけるお手伝い、ママとダダは全力で頑張るからね」と呼びかけた。

「この子の名前やお顔は、公開するかを将来自分でチョイスできるように私からは伏せておこうと思っていますが あだ名は“トラちゃん”と呼んでいるので 今後はトラ共々よろしくお願いいたします」とした。

「Happy Birthday my son Welcome to this world!」と記し、ハッシュタグでも「#初産」「#ママデビュー」「#新米ママ」「#とりあえず子守唄歌いまくってます」と添えた。

曽根は17年に死去した作曲家の曽根幸明さん(享年83)と女優の太田きよみを両親に持ち、TBSの人気番組「王様のブランチ」でリポーターを務めていた。21年に海外の広告代理店のプロデューサー&サウンドクリエイターとの結婚を発表。昨年9月に第1子妊娠を報告していた。