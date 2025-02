名店「中華そば しば田」が駅近に移転！ 9種類の醤油を合わせた淡麗ラーメンを楽しめる（東京・狛江）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は狛江駅近くに移転オープンした名店「中華そば しば田」。変わらぬハイクオリティな一杯に喜びの声が聞かれています。

中華そば しば田(東京・狛江)

特製中華そば(鶏チャーシュー) 出典:十六夜@転勤族さん

2024年9月、狛江駅から徒歩1分ほどの場所に淡麗ラーメンの名店「中華そば しば田」が移転オープンしました。店主の柴田 貴史氏は、音響関係の仕事に従事していましたが、大好きなラーメンを食べていた折「これなら仕事として腹を決めて向き合えるかもしれない」と「麺屋武蔵」に入社。その後、自身のラーメンに対する幅を広げたいと、当時さまざまな限定ラーメンを提供していた吉祥寺「音麺酒家 楽々」で腕を磨きました。2013年「楽々」の閉店をきっかけに、仙川に「中華そば しば田」を開店。「食べログ ラーメン TOKYO 百名店」に2017年から7年連続で選出され、2020年、2021年と「The Tabelog Award」 Bronzeを受賞するという超実力派の人気店となりました。

広々とした店内 出典:sanokuniさん

以前の店舗は駅から徒歩10分ほどでしたが、新店舗は駅からすぐという好立地。明るく清潔感があり広々とした空間には、厨房を囲むL字形のカウンター席の他、家族連れやグループでも利用しやすい大きなテーブルが配置されています。前店舗はカウンターのみ8席だったので、全20席という同店は席の間隔もゆとりがあり、くつろげる雰囲気です。

特製中華そば 出典:kazmax964さん

主なメニューは「中華そば」1,200円、「塩そば」1,200円、「煮干しそば」1,200円。麺は喉越しのよい、口当たりなめらかな細麺か、手もみを加えた食べ応えのある太麺を選べます。トッピングは燻香の良い豚バラチャーシューと豚肩ロースチャーシュー、板メンマ、細切り青ねぎ。おすすめの「特製中華そば」1,680円は、味玉とワンタン2個、チャーシュー1枚が追加された贅沢な一皿です。チャーシューは丹波赤どりのチャーシューか、豚内ももチャーシュー、好みの方をトッピング。名古屋コーチンなど3種の地鶏を使用し、9種の醤油をあわせた奥行きのあるスープは、うまみとコクがあふれおいしすぎると、感動の声が聞かれています。

わんたん塩そば 出典:cyuet359さん

だしと塩ダレのバランスが完璧で上品な淡麗塩スープの「塩そば」、ビターな煮干し感が絶妙な「煮干しそば」も、クオリティが高く流石の味わいと好評です。子連れでラーメンを食べるのはなかなか大変ですが「お子様らーめん」600円が用意されているので、家族でも来店しやすいです。

炊き込みごはん 出典:// miruko //さん

サイドメニューの「炊き込みごはん」200円は、角切りチャーシューがゴロゴロ入って満足感も高く人気のため、早めに売り切れてしまうことがあるそう。出汁がきいた優しい味わいなので、お腹に余裕があれば注文をおすすめします。

スープ、麺、具材の全てがクオリティの高い仕上がりの圧巻の一杯、行列必至ですが足を延ばして食べに行きたい実力店です。

食べログレビュアーのコメント

特製中華そば(豚チャーシュー) 出典:sanokuniさん

『スープはいわゆる「水鶏系」と呼ばれる最近の淡麗ラーメンの流行りのフォーマットで、豚骨や魚介出汁を使わずに「鶏と水だけ」でスープを作るという引き算の美学。厳選した複数の地鶏の丸鶏を使うことでシンプルながら深みのある味わいを生み出している。



自家製麺は太麺、細麺とも甲乙つけがたく、太麺の方が存在感があり、もぐもぐと麺をよく噛むので小麦の味を楽しめるが、細麺はシルキーで滑らかな喉ごしでスープとの一体感がある。



トッピングのチャーシューは豚バラと豚肩ロースが1枚ずつ。特製トッピングで豚モモのチャーシューと味玉1個、ワンタン2個が追加。ワンタンは餡を丸く包んだてるてる坊主型で、餡はしっかり肉の旨味があり、ツルツルの皮の舌触りも絶妙。



豚バラと豚モモは吊るし焼きチャーシューならではの燻製の香りがたまらない。丼に鼻を近づければスープの芳醇な鶏の香りと色気のある生醤油の香りに加えて、燻製の香りも重なって、味だけでなく香りの重ね方も秀逸』(sanokuniさん)

特製中華そば(鶏チャーシュー) 出典:kane9_3320031さん

『・特製中華そば(鶏チャーシュー) 1,680円の食券を購入し、指定された席へ。

太麺と細麺の選択制で太麺でお願いする。

広く綺麗な店内は6人テーブルx2、カウンター7席の造り。

店主とスタッフ3人でのオペです。

カエシ、鶏油を入れ、スープを注ぐ。

テボで茹でた麺を湯切りし投入、茹でたワンタン、チャーシュー、玉子、

メンマ、ネギなどトッピングを載せる。18時41分、着丼!!

綺麗に盛り付けられた一品です!

スープは鶏出汁をしっかりと感じる。旨味たっぷりのスープですね!

醤油も良い感じで素直に美味しい。

手揉み縮れ麺も美味しく、適度なモッチリ感と醤油がマッチ!

チャーシューは3種。スモーキーなチャーシュー!

バラですかね?凄く美味しい。

肩ロースはムッチっとした食感、こちらも美味い!

鶏むねチャーシューは低温調理。分厚くてジューシー!

ここまで厚い鶏は初めて食べますが、めちゃくちゃ美味いです!

ワンタンは程良く生姜が効き、肉量も良く美味しいですね!』(kane9_3320031さん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆中華そば しば田住所 : 東京都狛江市元和泉1-8-12TEL : 03-5761-9048

文:佐藤明日香

