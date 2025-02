かわいい猫パッケージ！ロイスダール「ハッピーシャトン」シリーズ

ロイスダールは2025年度のバレンタイン商品として、3種の猫が描かれた可愛いチョコレートバーと、サクサク食感のクッキーにミルクチョコレートをサンドしたクッキーサンドショコラを「ハッピーシャトン」シリーズとして、2025年1月下旬より全国のロイスダール店舗にて順次販売開始します。

ロイスダール「ハッピーシャトン」シリーズ

美味しいチョコレートと共に癒され猫たちとリラックスタイムを楽しめるシリーズとなっています。

◆[NEWアイテム]ハッピーシャトン チョコレートバー

キャラメル&クルミ、ナッツ&マシュマロ、フルーツブロンディの3種のチョコレートバーを期間限定で発売します。

パッケージには3種の猫たちが窓際でリラックスしている猫の「日常」が描かれています。

窓際でくつろぐ猫とともに、お気に入りの時間を堪能できます。

・ハッピーシャトン チョコレートバー キャラメル&クルミ

1個 486円(本体価格:450円)

バニラ風味のクッキー生地に塩キャラメルとクルミを重ねスイートチョコでコーティングしたチョコレートバーです。

・ハッピーシャトン チョコレートバー ナッツ&マシュマロ

1個 486円(本体価格:450円)

アーモンドジャンドゥヤに3種のナッツ(アーモンド、ヘーゼルナッツ、カシューナッツ)とマシュマロをのせてミルクチョコでコーティングしたチョコレートバーです。

ハッピーシャトン チョコレートバー フルーツブロンディ

・ハッピーシャトン チョコレートバー フルーツブロンディ

1個 486円(本体価格:450円)

5種のドライフルーツを加えて焼き上げたホワイトチョコのブラウニーに、ミルクチョコレートをコーティングして仕上げました。

◆[NEWアイテム]ハッピーシャトン クッキーサンドショコラ

丸い箱のパッケージはお昼寝している猫が夢の中でパレードしている猫の「非日常」が描かれています。

・ハッピーシャトン クッキーサンドショコラ

6個入 1,296円(本体価格:1,200円)

サクサク食感のクッキーにミルクチョコレートをサンドしました。

シンプルなクッキーとミルクチョコレートの相性が良く、ギフトにもピッタリの一品です。

ハッピーシャトン クッキーサンドショコラパッケージ

【店頭販売】

販売期間:2025年1月下旬頃より順次

販売場所:全国のロイスダール店舗

※一部お取り扱いのない店舗もあります。

また店舗によりお取り扱い商品および販売開始期間が異なります。

